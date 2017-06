Meisterehren für FCO

Der FC Ottenhöfen II (61 Punkte/99:25 Tore) hat sich die Meisterschaft in dermit drei Punkten Vorsprung vor dem SV Sasbach II (58 Punkte/100:24 Tore) gesichert. Am letzten Spieltag ließ der FCO nichts mehr anbrennen und holte mit dem 5:1-Auswärtserfolg bei Rheingold Lichtenau II die nötigen Zähler. Die Bezirkligareserve macht zudem vom Aufstiegsrecht Gebrauch und kickt in der kommenden Saison in der Kreisliga A, Staffel Süd.

Während den SV Sasbach II mit der Vizemeisterschaft das gleiche Schicksal wie die Erste ereilte, belegte die Reservemannschaft des FV Bad Rotenfels den dritten Platz (54 Punkte/68:34 Tore). Die magische 100-Tore-Marke knackte Sasbach, während der Meister mit 99 erzielten Toren knapp darunter blieb. Auch bei den Gegentoren hatte Ottenhöfen mit einem Tor das Nachsehen.

Da der SV Oberachern II selbst in der Bezirksliga spielte (und den Titel gewann sowie den Aufstieg in die Landesliga feierte), der SV Ulm II in der Kreisliga A, Staffel Süd sowie der FV Muggensturm II in der Nord-Staffel kickten, gingen diese Saison insgesamt 13 Mannschaften in der Kreisliga B 1 an den Start.(rap)