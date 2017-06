Stollhofen/Söllingen am Abgrund

Als Tabellenvorletzter ist die SG vom Erfolg des SV Sasbach in den Aufstiegsspielen zur Landesliga abhängig. Da der SVS sein Heimspiel gegen den VfR Willstätt mit 0:3 verlor, steht Söllingen nun mit einem Bein in der B-Klasse. Scheitert Sasbach, wären die Abstiegsspiele gegen den FV Steinmauern, Vorletzter der A Nord, hinfällig, - und die SG müsste direkt absteigen. Vizemeister Fatihspor macht sich derweil fürs erste Aufstiegsspiel gegen den Nordzweiten Iffezheim am Sonntag (15Uhr) bereit.

FV Ottersweier -

FV Baden-Oos 2:4.

Die Hausherren konnten ihre Gäste nur 45 Minuten lang ärgern. Nach dem Seitenwechsel ließ der Meister dann nicht mehr mit sich spaßen und verabschiedete sich mit einem Sieg und insgesamt 100 Saisontoren in die Bezirksliga. Tore: 1:0 Hamilton (4.), 2:0 Frey (30.), 2:1 Mbye (50.), 2:2, 2:3 David (58., 63.), 2:4 Gulkow (80.).

TC Fatihspor -

VfB Bühl II 4:2.

Der gastgebende Vizemeister war zu stark für die Bühler Reserve. Die wollte den Klassenerhalt zwar aus eigener Kraft schaffen, das war erkennbar, war letztendlich aber auf die Schützenhilfe des SV Leiberstung angewiesen. Tore: 1:0, 2:0 Ademogullari (20., 25.), 3:0 Sür (37.), 3:1 Daeffler (39.), 4:1 Sür (39.), 4:2 Besirovic (49.).

SV Vimbuch -

FC Schwarzach 2:3.

Bis zur Roten Karte für Vimbuchs Lukas Kolsch (59.), der einen Gegenspieler beleidigt hatte, war das ein ausgeglichenes Spiel. In Überzahl aber legte Schwarzach zwei Tore vor. Zu mehr als dem 2:3 war die Sportvereinigung dann nicht mehr in der Lage. Zu allem Überfluss warf SVV-Spielertrainer Christoph Woithe nach der Pleite das Handtuch. Tore: 0:1 M. Gartner (7.), 1:1 Rögele (53.), 1:2 M. Gartner (66.), 1:3 Delkof (73.), 2:3 Vogt (82.).

VFR Achern -

SV Sinzheim II 0:4.

Dem fairen Spiel war anzumerken, dass es für beide Teams um nichts mehr ging. Tore: 0:1 Wartmann (6.), 0:2, 0:3 Kotzur (32., 42.), 0:4 Koch (81.).

SG Stollhofen/Söllingen - SV Leiberstung 1:1.

Die Hausherren hätten einen Sieg gebraucht, um den Klassenerhalt sicherzustellen. Leiberstung aber wollte sich offensichtlich nicht der Nachbarschaftshilfe oder Wettbewerbsverzerrung schuldig machen und lieferte der SG ein rassiges, teils hitziges Derby. Tore: 0:1 Götz (89.), 1:1 Aydogan (90.).

TuS Hügelsheim -

SC Eisental 1:4.

In der ersten Halbzeit zeigten beide Mannschaften noch ein gutes Spiel. Nach dem Seitenwechsel aber war die Luft raus. Beim Abpfiff hatten die Gäste zwei Mann mehr auf dem Platz, denn Wadim Wachtel (65., wiederholtes Foul) und Kamil Witkowski (90., wiederholtes Meckern) sahen jeweils Gelb-Rot. Tore: 1:0 (Huck (24., Eigentor), 1:1 Dayo (27.), 1:2 J. Gartner (39.), 1:3 Seifermann (84.), 1:4 J. Gartner (86.).

FC Varnhalt -

SC Baden-Baden 10:0.

Selbst mit seiner zweiten Garde war der FC dem sieglosen und abgeschlagenen Absteiger hoch überlegen. Die Gäste brachten nur zwei Torschüsse zustande. Tore: 1:0 Schnell (4.), 2:0 Armbruster (32.), 3:0, 4:0, 5:0 Engelmann (41., 44., 45.), 6:0, 7:0 Hopp (57., 68., Foulelfmeter), 8:0 Forcher (80.), 9:0 Hopp (82.), 10:0 Kayall (85., Eigentor).

SV Ulm -

SG Lauf/Obersasbach 4:2

Die erste Halbzeit verlief - auch nach Toren - ausgeglichen. In den zweiten 45 Minuten machte Ulms Reserve aber klar, dass sie die Saison mit einem Sieg abschließen wollte. Gästespieler Lukas Striebel sah die Ampelkarte (61.). Tore: 1:0 R. Waffenschmidt (4.), 2:0 Gembruch (16.), 2:1 Bohnert (21.), 2:2 Oberle (31., Foulelfmeter), 3:2 Brand (47.), 4:2 Lebherz (60.). (red)