SV Sasbach braucht ein Fußball-Wunder

Eine fantastische Geschichte Achern (red) - Es ist eine dieser Geschichten, die fast nur der Fußball schreibt: Im Jahr 2015 bolzt der SV Oberachern II noch in der Kreisliga B rum, zwei Jahre später, feiert das Team von Trainer Stefan Geppert den Aufstieg in die Landesliga - und darf sich auf einige Derbys freuen (Foto: toto).

Bezirksliga: Offene Meisterfrage Achern (red) - Am letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga entscheidet sich im Fernduell zwischen Oberachern II und Sasbach, wer Meister wird und somit in die Landesliga aufsteigt. Die besseren Karten hat Tabellenführer Oberachern, dem bereits ein Punktgewinn reicht (Foto: toto).