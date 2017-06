Giulia Goerigk im Medaillenrausch Rudi Schulz, Cheftrainer des TV Bühl, streckte seine geballte Faust immer wieder triumphierend gen Himmel: Seine Schwimmerinnen - allen voran Giulia Goerigk (Jahrgang 2002) und Marie Scholz (2005) - erfüllten alle Erwartungen bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin (DJM). Angereist war das Schwimmteam mit vier Sportlerinnen, die sich für das Großereignis qualifiziert hatten. Giulia Goerigk hatte vergangene Woche ein straffes Programm zu absolvieren: Von Montag bis Freitag war sie täglich für je zwei Strecken gemeldet, hinzu kamen diverse Starts bei den von ihr erreichten Finalläufen. Trotz der Strapazen kann sich ihre Bilanz mehr als sehen lassen: Zweimal Gold, eine Silber- und eine Bronzemedaille sowie zwei badische Altersklassenrekorde konnte die Schwimmerin des TV Bühl auf ihrem Konto verbuchen. Wieder einmal bewies Goerigk, dass es vor allem die längeren Strecken sind, auf denen sie der Konkurrenz kaum Chancen lässt: So gewann sie die Titel über 400 Meter Lagen und 1500 Meter Freistil je in neuer badischer Rekordzeit ihrer Altersklasse (4:53,13 Minuten/Lagen; 17:37,08/Freistil) und wurde hier deutsche Jahrgangsmeisterin. Doch damit nicht genug: Über 200 Meter Lagen ließ sie in 2:21,26 Minuten noch eine Silbermedaille, über 400 Meter Freistil in 4:26,37 Minuten eine Bronzeplakette folgen. Über 200 Meter Rücken belegte sie den vierten Platz, über 200 Meter und 800 Meter Freistil wurde sie mit Rang fünf belohnt. Nicht nur Goerigk wirbelte die deutsche Schwimmelite ihres Jahrgangs kräftig auf, auch Marie Scholz ließ bei ihrem ersten Start bei deutschen Jahrgangsmeisterschaften mit einem zweiten und einem dritten Platz aufhorchen. Scholz startete noch im Mehrkampf in ihrer Spezialdisziplin Rücken. Hier zeigte sie ihre Beinschlagstärke und konnte über die 50 Meter Rückenbeinschlagstrecke den zweiten Platz erreichen, über 100 Meter Rücken wurde sie Dritte. Diesen Ergebnissen folgten noch ein elfter Platz über 200 Meter Rücken und gute Platzierungen über 200 Meter Lagen und 400 Meter Freistil. Am Ende verpasste das Bühler Nachwuchstalent eine Medaille denkbar knapp und wurde in der Mehrkampfgesamtwertung Vierte. Ebenfalls in Berlin am Start waren Emely Kölmel und Nathalie Gutheil (beide 2003). Kölmel hatte sich für die drei Bruststrecken qualifiziert und zeigte mit den Rängen 15 und 16 über 50 Meter und 100 Meter Brust ihre Sprintqualitäten, über 200 Meter Brust wurde sie 23. Gutheil ging über die 1500 Meter Freistildistanz an den Start und wurde 21. Erfolgreicher Start in Freiluftsaison Auch der Start in die Freiluftwettkämpfe hätte aus Bühler Sicht kaum besser sein können: Strahlender Sonnenschein und perfekt temperiertes Wasser empfingen die Schwimmer im Durlacher Turmbergbad. Dementsprechend positiv fiel auch die Bilanz aus: 49 Gold-, 39 Silber- und 20 Bronzemedaillen fischten die 24 Bühler Athleten aus dem Wasser. Besonders erfolgreich pflügten sich Nathalie Gutheil (2003), Philippa Seiler (2004) und Hanna Seiter (2005) durchs Nass. Alle drei konnten sechsmal als Erste anschlagen. Fast ebenso erfolgreich waren Joelina Fichtner und Rik Tausend (beide 2004), die je vier Rennen gewannen. Ciara-Luna Hensel (2007), Franziska Roth (2006)und Stefanie Fiala (2005) trugen sich je dreimal in die Siegerlisten ein. Ebenfalls mit Gold belohnten sich Jascha Frank (2007), Jonas Müller (2006), Anina Metzinger (2005), Noah Huber (2005), Annalena Müller, Johannes Hauser (beide 2004) und Sarah Hauser (2002). Spannend war für die Athleten bei diesem ersten Freilufttest vor allem, ob die Zeiten aus der Halle auch im Freien Bestand haben werden. Hier ist es für die Athleten deutlich schwieriger, die gleichen Zeiten zu erreichen, da Wind, Hitze und Sonneneinstrahlung die Bedingungen erschweren. Viele geschwommene Bestzeiten zeugen jedoch von der guten Trainingsleistung der Athleten. So konnten sich auch Helena Jurack, Nils Braun, Niklas Horeth (alle 2009), Diana Simonova, Zoe Kühnen (beide 2008), Anna Hagel, Silas Braun und Isaac Gonda (alle 2007) in die Siegerlisten eintragen, Sina Kühn (2006) schrammte mit mehreren vierten Plätzen nur knapp am Podest vorbei. Die Trainer Rudi Schulz, Christian Hensel und Jasmin Vollmer zeigten sich mit den Ergebnissen ihrer Schützlinge zufrieden. (red)

