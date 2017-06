Lokalmatador auf dem Treppchen Boulesport auf hohem Niveau konnten zahlreiche Zuschauer am Pfingstwochenende auf der Anlage des Boule-Club (BC) Rastatt erleben. Neben den offenen Landesmeisterschaften im Triplette wurde auch das baden-württembergische Qualifikationsturnier für die deutschen Meisterschaften ausgetragen. Insgesamt 42 Teams aus Baden-Württemberg konnten sich für die nationalen Titelkämpfe in Schüttdorf qualifizieren. Darunter mit Matthias Ungerer, Christian Bossart, Olivire Willmann, Lucien Sonntag und Melanie Würthle auch einige Spieler des BC Rastatt. Von "Boule-Sport auf hohem Niveau" sprach Turnierleiter Andreas Kempf vom baden-württembergischen Landesverband und lobte die Organisation vor Ort. "Die Plätze sind in einem sehr guten Zustand. Deshalb kommen wir immer wieder gerne nach Rastatt, um hier nationale und auch internationale Begegnungen auszutragen", berichtet er. Insgesamt 49 Teams, bei denen sowohl reine Männer-, reine Frauen- oder Mix-Teams erlaubt sind, gingen bei den offenen baden-württembergischen Landesmeisterschaften am Samstag an den Start. Bei heißem Sommerwetter startete das Turnier bereits um 9:30 Uhr. Die Entscheidung fiel erst gegen 23 Uhr. Da war das Fluchtlicht bereits lange eingeschaltet. Den Sieg bei den Landesmeisterschaften konnte das Team Jens-Christian Beck, Johannes Hirth (beide VC Stuttgart) und Niclas Zimmer (FT Freiburg) mit einem recht deutlichen 13:6 im Endspiel gegen Annett und Jürgen Sturz (VfB Neuffen) und den Rastatter Matthias Ungerer verbuchen. "Wir konnten in den insgesamt acht Spielen bis zum Finale bereits hochkarätige Gegner ausschalten und sind mit dem zweiten Platz am Ende zufrieden", berichtete Ungerer. Die Finalteilnahme bedeutete für das Trio gleichzeitig auch die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften: "Auch wenn ich mich bereits öfters dafür qualifiziert, habe ist es doch immer wieder etwas Besonderes, bei den nationalen Titelkämpfen anzutreten", sagte Ungerer. Für viele Zuschauer zeigte sich am späten Samstagabend, dass Boulesport gerade bei Turnieren über eine so lange Distanz eine gute Kondition erfordert. Den nicht ausgespielten dritten Platz bei den baden-württembergischen Meisterschaften sicherten sich das Teams Daniel Ort, Verena Gabe (Allstars Rhein-Neckar) und Muriel Hess (PCB Horb) gemeinsam mit der Rastatter Mannschaft Christian Bossart, Olivire Willmann und Lucien Sonntag. "Es hat uns besonders gefreut, dass wir an beiden Tagen durchgehend unter freiem Himmel spielen konnten", sagte Andreas Kempf in einem Rückblick auf das spannende Turnierwochenende. Auch wenn in Rastatt vor allem für das Training im Winter eine eigene Halle zur Verfügung steht, ist Boule ein klassischer Outdoorsport. Mit der Veranstaltung am Pfingstwochenende zeigte sich auch der BC Rastatt sehr zufrieden: "Es hat alles sehr gut geklappt. Zudem können wir uns über sehr gute Ergebnisse unserer eigenen Akteure freuen", fasst Inge Häußler zusammen. (sb)

