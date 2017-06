Taifun wirbelt zum Derbysieg

Rund 300 Zuschauer sahen einen ungefährdeten 6:1-Erfolg des MSC Taifun Mörsch gegen den MSC Comet Durmersheim. Patrick Palach brachte die Hausherren in der 19. und 27. Minute mit 2:0 in Führung. Der MSC Comet versuchte dagegenzuhalten und konnte durch Dennis Ring in der 37. Minute verkürzen. Taifun spielte aber seine Stärken konsequent aus und erhöhte in der 40. Minute durch Palach auf 3:1. Der überragende Palach machte dann in der 70. und 72. Minute alles klar. Lucca Fuchs konnte kurz vor Spielende den 6:1-Endstand markieren. Taifun-Trainer Enrico Tritsch war nach der Partie sehr zufrieden: "Wir konnten den Spielaufbau des Gegners immer wieder stören. Wir standen sicher im Abwehrblock und hatten eine Vielzahl hochkarätiger Chancen, konnten diese aber nicht frühzeitig in Tore umwandeln. Ich bin sehr zufrieden, dass wir mit unserer Einstellung den Erfolg erzwungen haben.

Im Rahmen seines Sportfestes empfing der MSC Puma Kuppenheim am Montagnachmittag den MBV Budel. Vor den rund 500 Zuschauern waren die Hausherren die klar bessere Mannschaft und siegten am Ende auch in der Höhe verdient mit 14:3 gegen die chancenlosen Niederländer. Die Gäste erwischten zunächst den besseren Start und gingen durch Miel Looijmans in Führung. Anschließend übernahmen die Hausherren aber das Kommando und gingen durch Benjamin Walz (2) und Max Schmitt mit 3:1 in Führung. Nick Evers verkürzte noch einmal für Budel. Anschließen schraubten Walz (5), Max Schmitt (4) und Jannis Schmitt die Führung auf 12:2. Stan Loojmanns konnte noch einen weiteren Treffer für die Gäste erzielen, ehe Walz kurz vor Ende den 14:3-Schlusspunkt setzte.

Bereits am Samstag lieferten sich die Pumas in einem Testspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft einen heißen Kampf. Auch wenn sich die Lokalmatadoren am Ende mit 3:6 geschlagen geben mussten, boten die Pumas dem Eliteteam lange Zeit Paroli, im zweiten Viertel lag Kuppenheim gar zweimal in Front. Am Sonntag testete das Nationalteam in Kuppenheim gegen Auswahl Frankreichs ein weiteres Mal. Mit 5:4 behielt die Mannschaft aus dem Nachbarland allerdings die Oberhand. Beide Tests dienten der Vorbereitung auf die EM in Frankreich (27. Juli bis 1. August)

Derweil ging es im Derby zwischen Philippsburg und Ubstadt-Weiher lange ausgeglichen zu. Am Ende setzte sich der deutsche Meister knapp mit 6:4 durch und festigte durch die Tabellenführung. Die Torschützen für Ubstadt-Weiher waren Marco Weis (4), Luca Böser und Kevin Fröhlich. Für die Hausherren waren Jan Zoll (3) und Nuri Arslan erfolgreich. "Das war ein enges Spiel. Wir haben sehr gut mitgehalten", so Jan Zoll nach der knappen Niederlage. (tm)