Mörsch



Mörsch bleibt Verbandsligist Mörsch (red) - Die letzten theoretischen Zweifel am Klassenerhalt hat der SV Mörsch am letzten Verbandsliga-Wochenende beseitigt. Mit dem 2:2 in der Sandgrube gegen den Absteiger FC Waldkirch haben die Schützlinge von Dietmar Blicker (Foto: Vetter) den Klassenerhalt geschafft.