Glänzend aufgelegt Äußerst erfolgreich verlief das vergangene Wettkampfwochenende für die jungen Akteure des KRS Rebland. Dieses Mal führte die Reise nach Belgien in die Nähe von Gent, wo der nächste Durchgang des European Team Cup durchgeführt wurde. Trotz der langen Autofahrt zeigten sich die jungen Damen glänzend aufgelegt und gingen voller Freude und Motivation auf die Räder. Sehr gut nutzten sie die große Halle aus und feilten an ihren Wettkampfprogrammen. Die Schülermannschaft mit Anne Strohmeier, Kathi und Mara Häberle sowie Lena Doll bestätigte noch einmal ihre derzeitige Form und sicherte sich auf den Einrädern den Tagessieg. Auf den Kunsträdern sicherten sie sich mit neuer persönlicher Bestleistung den zweiten Platz hinter der sehr starken Mannschaft aus Mainz-Ebersheim. In den Jugendmannschaften musste der KRS krankheitsbedingt kurzfristig umstellen. Im 4er Einradfahren siegten Nele Strohmeier, Amelie Kilian, Annika Fritz und Katharina Jörger. Mit ihrer Leistung sicherten sie sich auch den Gesamt-Tagessieg. Auf den Kunsträdern lief es nicht optimal und sie mussten sich ebenfalls einer starken Mannschaft aus Mainz geschlagen geben. Dafür siegten sie noch einmal im 6er Einradfahren gemeinsam mit Kathi Häberle und Anne Strohmeier. Für den vierten Tagessieg sorgte Hannah Schneider bei den Schülerinnen bis zehn Jahre. Svenja Fritz bekam es in der Eliteklasse mit den Landesmeisterinnen aus Holland, Belgien und starken deutschen Artistinnen zu tun. Mit einer guten Leistung sicherte sie sich den sechsten Rang. Dadurch konnte der KRS den ersten Platz in der Gesamtwertung erreichen. An diesem Wochenende geht es für die Schüler mit der Deutschen Meisterschaft in Augustdorf weiter. Am Samstagmittag wird es ernst im 4er Kunstfahren. In einem sehr großen Starterfeld darf man sich keinen Fehler erlauben, denn die Mannschaften liegen alle eng zusammen. Im 4er Einradfahren beendet die junge Mannschaft aus Varnhalt am Sonntagmittag den Wettbewerb. Mara, Kathi, Lena und Anne haben die letzten Wochen sehr gut gearbeitet und sind hochmotiviert, nun müssen die Nerven mitmachen, um die finalen 20 Übungen in den festgeschriebenen fünf Minuten zu zeigen. (red)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben