European Senior Open nehmen Fahrt auf Von Hucky Krämer Die Welt in der Lichtentaler Allee ist zweifellos heiterer Natur, davon kündet auch die idyllisch gelegene Anlage die TC Rot-Weiss Baden-Baden. Aber in diesen Tagen strahlt Baden-Badens Tennis-Edelecke noch eine Nuance mehr Besonderheit aus: Weltklassespieler wie Andrew Rae (Australien) oder Eduardo Augusto Izoldi (Brasilien) sind ja selbst beim ältesten deutschen Tennis-Club nicht jeden Tag zu Gast. Zum 60. Mal ist Baden-Baden bis zum Sonntag das Tennis-Mekka der besten Senioren. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass in Pörtschach parallel ebenfalls in allen Altersklassen von 35 bis 80 ein Turnier der ersten Kategorie ausgetragen wird. "Wir haben aus Rücksicht auf die baden-württembergischen Meisterschaften in der kommenden Woche die 60. European Senior Open in Baden-Baden vorverlegt. Nun kollidieren wir zwar mit der Veranstaltung in Pörtschach, aber das Teilnehmerfeld ist dennoch qualitativ und quantitativ gut besetzt", sagt die umtriebige Turnierdirektorin Angelika Negwer. Und dass das große Pfingstturnier des TC Ottersweier erst am Montag zu Ende ging, ist eher ein Vor- als ein Nachteil für das Tennis-Spektakel in Baden-Baden, das nun so langsam Fahrt aufnimmt. Gestern griffen die Männer 60 erstmals ins Turniergeschehen ein. Allen voran der an Nummer eins gesetzte Eduardo Augusto Izoldi. Der geschmeidige Brasilianer demonstrierte gleich im ersten Spiel gegen Willi Schumacher seine Stärke und verhängte die Höchststrafe (6:0, 6:0). Derweil triumphierte der Rastatter Horst Hätti bei den Männern 75 gegen Albrecht Neyheusel mit 6:2, 6:3. Lokalmatador Teo Jägersberg steht bei den Männern 45 in Runde zwei. Ein tolles Match lieferten sich bei den Frauen 40 Titelverteidigerin Susi Fortun Lohrmann und Barbara Schmitt. Am Ende setzte sich die Favoritin mit 6:1, 7:5 durch. Spektakulär war auch das Match bei den Männern 70 zwischen Hajo Plötz und Karl-Heinz Schäfer, das Plötz mit 6:2, 5:7, 6:2 für sich entschied. Von Sonne, Wind und Regen ließ sich gestern der Australier Peter Keller, bei den Männern 70 an Nummer drei gesetzt, im Gegensatz zu seinem Gegner Fritz Fink nicht aus der Ruhe bringen. Während Fink mit Gott und der Welt haderte, behielt Keller einen kühlen Kopf und gewann mit 7:5, 6:2. Auch heute stehen wieder interessante Spiele auf dem Programm. In Sinzheim und Steinbach gibt's ebenfalls Spitzentennis zum Nulltarif.

