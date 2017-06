Euphorie im Elsass Im Elsass herrscht Euphorie. Europas zweite Hauptstadt, Straßburg, ist wieder zurück in der 1. französischen Fußball-Liga! Die Visionen, die Begeisterung ist riesig. Raymond Domenech, Ex-Nationaltrainer, aber vor allem Spieler von 1977 bis 1981, kann seine Emotion kaum verbergen: "Das ist ein Verein, der sein Wesen aus der Stadt, aus der Region bezieht. Deutschland ist nicht weit entfernt, und deren Fußballkultur prägt auch Straßburg." Es war ein langer und gleichzeitig kurzer Weg. Im Sommer 2011 musste Racing Straßburg, 1979 französischer Meister, Insolvenz anmelden und als Racing Straßburg Alsace in der 5. Liga wieder beginnen. Der erste Spieltag wurde verschoben, weil Racing keine elf Spieler aufstellen konnte. 2012 übernahm Marc Keller, der von 1991 bis 1996 für Racing gespielt hatte und danach zwei Jahre mit beachtlichem Erfolg in Karlsruhe unter Vertrag stand, das Präsidentenamt bei seinem Herzensverein. 2016 gelang dann der Aufstieg in die 2. Liga. Und jetzt? "Der Aufstieg stand wie ein Berg vor uns, aber jetzt haben wir es geschafft", seufzt Marc Keller. Beim letzten Heimspiel gegen Bourg-Peronnas platzte das altehrwürdige Meinau-Stadion mit 30000 Besuchern aus allen Nähten. Eigentlich hätte das EM-Stadion von 1984 auch eins für die EM 2016 sein sollen. Doch bei der Entscheidung über einen Ausbau auf 42000 Plätze, die 2009 fallen musste, trauten die Stadtväter dem Verein nicht zu, ein Riesenstadion auf Dauer zu füllen. Da haben sie die Fans des "Marseille des Ostens" grob unterschätzt. 30 Millionen Euro wird der Etat im Jahr nach dem Wiederaufstieg betragen, und das ist mit Augenmaß kalkuliert. Erhöhten Zuspruch erhofft sich der neue Erstligist aus dem deutschen Grenzgebiet. Die Straßenbahn zum benachbarten Kehl ist verlegt, und warum nicht mal Paris, Monaco oder Marseille schauen statt Freiburg, Frankfurt oder Mainz? Straßburg-Fans jedenfalls schielen immer nach Deutschland rüber. Ein Ultra: "Diese Stehplatzkultur in Deutschland, die schauen wir uns ab." Überhaupt, Straßburg und Deutschland. Oskar Rohr - Großonkel des heutigen Trainer-Weltenbummlers Gernot Rohr - kehrte als deutscher Meister mit Bayern München (1932) den Bajuwaren den Rücken, um bei Racing Straßburg anzuheuern (1934-1939). Der Grund: In Frankreich gab es damals schon Profifußball. Insgesamt haben 14 Deutsche für den seit 111 Jahren bestehenden Klub gespielt. Die heute in Deutschland noch bekanntesten heißen Stan Libuda, Wolfgang Rolff und Thomas Allofs. Aber auch ein Peter Reichert oder Walter Kelsch waren darunter. Umgekehrt profitierte die Bundesliga neben Marc Keller von Gilbert Gress und Didier Six (beide VfB Stuttgart). In Straßburg jedenfalls war nach dem Aufstieg die Innenstadt erst zum vierten Mal in ihrer Geschichte von Menschenmassen überflutet. Das war nach der "Befreiung", als Deutschland zum Ende des 2. Weltkrieges kapitulierte, nach dem einzigen Titelgewinn 1979, nach dem WM-Triumph der Franzosen 1998 und eben jetzt der Fall. Die Macht des Fußballs... (sid)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Iffezheim

Guignol ein würdiger Sieger Iffezheim (red) - Der Hengst Guignol mit seinem Jockey Filip Minarik war ein würdiger Sieger des Großen Preises der Badischen Wirtschaft beim Frühjahrs-Meeting 2017. Ebenso vorzeigbar war der zweite Platz des Vorjahressiegers und "Galopper des Jahres" Iquitos (Foto: Tuchel). » Weitersagen (red) - Der Hengst Guignol mit seinem Jockey Filip Minarik war ein würdiger Sieger des Großen Preises der Badischen Wirtschaft beim Frühjahrs-Meeting 2017. Ebenso vorzeigbar war der zweite Platz des Vorjahressiegers und "Galopper des Jahres" Iquitos (Foto: Tuchel). » - Mehr Iffezheim

Vier Renntage in Iffezheim Iffezheim (red) - Vier Renntage stehen zur Eröffnung der Turfsaison auf der Iffezheimer Galopprennbahn während des Frühjahrs-Meetings (24., 25., 27. und 28. Mai) auf dem Programm. Höhepunkt ist zum Abschluss der Große Preis der Badischen Wirtschaft mit Iquitos (Foto: tuch). » Weitersagen (red) - Vier Renntage stehen zur Eröffnung der Turfsaison auf der Iffezheimer Galopprennbahn während des Frühjahrs-Meetings (24., 25., 27. und 28. Mai) auf dem Programm. Höhepunkt ist zum Abschluss der Große Preis der Badischen Wirtschaft mit Iquitos (Foto: tuch). » - Mehr