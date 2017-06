Talent trifft auf Erfahrung

Während der Großteil der Fußballvereine im Bezirk bereits in der wohlverdienten Sommerpause sind, müssen vier Mannschaften in die Verlängerung - sie eint jedoch ein gemeinsames Ziel: der Aufstieg. Am Sonntag empfängt der FV Iffezheim, Zweiter der Kreisliga A Nord, den Süd-Zweiten TC Fatihspor Baden-Baden zum Hinspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga. In Sasbachwalden dagegen will der SV Bietigheim den Grundstein für den Aufstieg in die Kreisliga A legen.

"Ein guter Start in die Aufstiegsspiele ist natürlich wichtig. Wir spielen zu Hause und wollen vor unseren Fans vorlegen. Doch das Hauptziel ist der Aufstieg nach mindestens 180 Minuten", sagt FVI-Trainer Axel König. Bis dahin sieht er ein hartes Stück Arbeit auf sein junges, talentiertes Team zukommen: "Fatihspor ist eine offensivstarke Mannschaft, mit viel individueller Klasse. Mit Sür, Keskinoglu und Bilici verfügt das Team außerdem über reichlich Erfahrung." Vielleicht sei der TC einen Tick erfahrener als seine Mannschaft, doch seine Jungs seien "heiß auf das Spiel vor der eigenen Kulisse". Für König ist es ein Aufeinandertreffen auf Augenhöhe: "Einen Favorit gibt es nicht, Kleinigkeiten können den Unterschied ausmachen."

Ähnlich sieht es auch Fatihspor-Spielertrainer Ergün Bilici, der ein "enges Spiel" erwartet, bei dem auch die "Tagesform eine Rolle" spielen wird. Ein Problem für Fatihspor könnte jedoch sein, dass die Hälfte der Mannschaft wegen des Ramadans momentan fastet. "Gerade bei heißen Temperaturen, wie sie am Sonntag vorhergesagt sind, könnte das ein kleiner Nachteil für uns sein", erklärt Bilici. Zudem plagen ihn Personalsorgen. Sowohl er selbst als auch Angreifer Müslüm Keskinoglu (28 Tore in der abgelaufenen Runde) drohen auszufallen. Doch Bilici sieht auch Vorteile bei seiner Mannschaft: "Wir sind sicherlich das erfahrenere Team, einige unserer Spieler haben schon eine solche Situation erlebt. Das ist ein Vorteil." Für das Spiel in Iffezheim wäre Bilici bereits mit einem "Unentschieden zufrieden", da der FVI ein "junges, dynamisches, heimstarkes Team" sei.

In Sasbachwalden treffen zwei der schießwütigsten Mannschaften des Bezirks aufeinander, mit dem Ziel, in die Kreisliga A aufzusteigen. Der SVS, Vizemeister der B5, erzielte in 27 Saisonspielen 98 Tore, der SV Bietigheim netzte in der B4 in 26 Spielen gar 106 Mal ein. Imposant liest sich auch die Erfolgsserie der Germanen: 21 Siege in Folge stehen zu Buche, Nummer 22 soll in Sasbachwalden folgen, wie Spielertrainer Max Turek erklärt: "Wir haben momentan viel Selbstbewusstsein, wir sind immer für ein Tor gut, müssen uns nicht verstecken und spielen auf Sieg." Turek geht beim Aufeinandertreffen der beiden offensivstarken Mannschaften von einem "offenen Schlagabtausch" aus, da Sasbachwalden einen "ähnlich guten Sturm hat wie wir".

SVS-Trainer Christian Schweiger zählt neben dem gefährlichen Duo Thorben Wilhelm und Dominic Trapp (zusammen 53 Tore) vor allem auf die Heimstärke. "Wir sind daheim ein Brett, haben noch kein Spiel verloren. Unser Ziel ist es, eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel zu schaffen", so Schweiger. Personell kann der SVS-Coach aus dem Vollen schöpfen, sein Trainerkollege dagegen muss auf zwei Stammspieler verzichten.