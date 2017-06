Hoffen auf ein Wunder

(red) - Der VfR Willstätt steht nach dem 3:0-Auswärtssieg im ersten Relegationsspiel beim SV Sasbach bereits mit einem Bein in der Landesliga. Im Rückspiel am kommenden Samstag hilft dem SVS um Spielertrainer Rene Retsch (Foto: toto) nur noch ein Fußball-Wunder. » - Mehr

(red) - Fußball-Oberligist steckt mitten in den Kaderplanungen für die kommende Saison: Unter anderem verlassen Torhüter Christian Miesch und André Walica den Verein, Pascal Sattelberger, der mit dem Offenburger FV in Verbindung gebracht wurde, bleibt dagegen (Foto: av/toto). » - Mehr

