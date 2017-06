Bälle gestreut wie Bäcker den Puderzucker Von Hucky Krämer Susi Fortun Lohrmann streute die Bälle wie ein Bäcker den Puderzucker. Und dann ihre Vorhand: Sie peitschte. Dennoch biss sie sich an ihrer leichtfüßigen Gegnerin Ivana Knaus aus der Schweiz, Titelverteidigerin bei den Frauen 40, lange Zeit die Zähne aus, musste über drei Sätze gehen. Im ersten Durchgang führte Fortun Lohrmann bereits mit 3:0 - und gewann dann kein einziges Spiel mehr. Im zweiten Satz machte sie dann allerdings kurzen Prozess und gewann glatt mit 6:1. Jetzt bestimmte sie wieder mit ihrer Vorhand das Tempo und baute Angriffe kontrolliert auf, um der Schweizerin die Bälle platziert um die Ohren zu hauen. Im entscheidenden dritten Satz gelang Fortun Lohrmann das Break zum 4:2, aber Knaus gab sich noch längst nicht geschlagen. Mit einem Rebreak verkürzte sie auf 3:4 - und Fortun Lohrmann begann wieder nachzudenken. Nach fast dreistündiger Spielzeit verwandelte sie aber den Matchball zum 6:3. Was beide Spielerinnen boten, war richtig guter Tennissport und mit Sicherheit ein erstes Highlight der 60. European Senior Open in Baden-Baden. Das tolle Kontrastprogramm lieferten genau auf dem Platz nebenan Ursula Quosh-Schad und Marlies Jennis. Die 80- und 92-Jährige bekämpften sich ebenfalls über zwei Stunden lang, ehe die "Jüngere" im Matchtiebreak mit 10:8 die Oberhand behielt. Es war beeindruckend, wie gut die beiden Damen noch zu Fuß waren. Genau diese Gegensätze machen den Reiz dieses traditionsreichen Turniers aus. Für einen Tennisspieler ist der Schläger mehr als ein Arbeitsgerät, er hat seinen Schläger täglich in der Hand, erspürt jedes Detail, er muss mit dem Schläger gewissermaßen verwachsen, um erfolgreich zu sein. Umso mehr verblüffte es, dass Stefan Kraus nach seiner 1:6, 1:6-Niederlage bei den Männern 40 gegen Frederik Neyheusel aus Frust gleich drei Rackets zertrümmerte. An den Schlägern lag's jedenfalls nicht. Der in dieser Altersklasse an Nummer zwei gesetzte Thomas Nolte verlangte seinem Arbeitsgerät zwar auch einiges ab, aber nur aufgrund seines Powertennis, mit dem er seinen Gegner Karsten Krämer zermürbte. Der Heilbronner gewann sicher mit 6:3, 6:1. Nach zwei Freilosen erhielt gestern Lokalmatador Wilfried Riedinger bei den Männern 60 in Runde drei beim 0:6 0:6 vom Franzosen Francois Boyer eine kostenlose Trainerstunde. Nicht viel besser erging es Gerd Salzbrunn gegen den Weltranglisten-Elften Frits Raijmakers. Die Nummer eins dieser Altersklasse, Eduardo Augusto Izoldi aus Brasilien, erlebte einen Schock der ganzen anderen Art. Beim Stand von 3:4 brach sein Gegner Rüdiger Bischoff unter Schmerzen zusammen und musste minutenlang auf dem Platz behandelt werden. Die erste Diagnose lautete Muskelfaserriss. Mit einem 7:6, 6:0-Sieg gegen den Australier Damien Pound zog der Rot-Weisse Teo Jägersberg gestern Abend bei den Männern 45 ins Viertelfinale ein. Vereinskollege Marc Bientzle musste dagegen im Match gegen Nicolai Rasche im dritten Satz beim Stand von 2:5 aufgeben. Den ersten Durchgang hatte er 6:2 gewonnen, den zweiten 5:7 verloren. Derweil zog der Rastatter Horst Hätti bei den Männern 75 mit einem 6:2, 6:2-Sieg gegen Hans-Joachim Singhoff bereits ins Finale ein. Gegner ist dort der Holländer Eltjo Sasker. Heute stehen schon die ersten Endspiele an, während es bei den "Jüngeren" nun auch richtig ans Eingemachte geht. Also: Hobbyspieler raus aus den Sesseln, ab in die Lichtentaler Allee. Es lohnt sich.

