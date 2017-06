Zwei hoffnungsvolle Talente für die Bisons

Die Volleyballer des TV Ingersoll Bühl werden einmal mehr mit stark verändertem Kader in die neue Saison der Volleyball-Bundesliga starten. Nach dem eher enttäuschendem Abschneiden in der zurückliegenden Spielzeit, als Bühl nur Rang sieben in der Endtabelle erreichte und sich durch die Pre-Playoffs quälen musste, soll die Fans künftig wieder mit besseren Leistungen verwöhnt werden. Die veränderte Philosophie sieht vor, künftig stärker auf junge deutsche Spieler zu setzen. Zwei dieser jungen Spieler haben zuletzt bei VCO Berlin gespielt und sich nicht zuletzt dank ihres guten Auftritts im Spiel gegen Bühl für einen Wechsel ins Badische empfohlen.

Mit Außenangreifer Corbin Balster und Mittelblocker Yannik Goralik hat sich Bühl zwei hoch talentierte Spieler mit klaren Zielvorstellungen geangelt. "Ich habe mich für das Projekt in Bühl entschieden, um als Volleyballprofi Fuß zu fassen," lässt beispielsweise Goralik keinen Zweifel an seinen Ambitionen. Erst vor einem Jahr war das 2,06 Meter große Talent aus der Berliner Bezirksklasse zum VCO-Projekt in die 1. Bundesliga gewechselt - ein gewaltiger Sprung, den er aber mit Bravour meisterte. Anfangs nur Auswechselspieler war Goralik im Saisonfinale eine feste Größe im Berliner Nachwuchsteam. Vor allem im Spiel gegen Bühl sorgte er mit einer Erfolgsquote von 88 Prozent im Angriff für Aufsehen.

Sein Kollege Balster ist sogar schon einen Schritt weiter. Der zwei Meter lange Außenangreifer spielte vor seinem Wechsel nach Bühl bereits drei Jahre lang am Bundesstützpunkt in Berlin, schaffte dabei den Sprung in die deutsche Junioren-Nationalmannschaft, die zuletzt denkbar knapp in der WM-Qualifikation scheiterte. Auch Balster lässt keinen Zweifel daran, dass er den Wechsel nach Bühl als optimale Lösung sieht, um sich sportlich weiter zu entwickeln.

Lob kommt auch von Bundesstützpunktleiter Jörg Papenheim. "Es freut mich für unsere beiden Spieler, dass sie nun den Sprung zu einem renommierten Erstligisten geschafft haben." Die Gespräche seien seit Januar sehr vertrauensvoll und mit hoher Professionalität geführt worden. Dazu gehörte auch, dass beide Spieler Anfang April mit ihren Eltern in Bühl waren und sich drei Tage lang vor Ort ein Bild machen konnten, ehe die Verträge unterschrieben wurden.

Sehr zufrieden mit den Verpflichtungen ist auch Bühls Trainer Ruben Wolochin. "Sie haben unsere Mannschaft in der Rückrunde ganz schön unter Druck gesetzt", erwartet der Argentinier von beiden eine gute Entwicklung.

Mit Mario Schmidgall hat Bühl nunmehr drei deutsche Nachwuchsspieler in seinen Reihen. (win)