Ein schickes Essen wartet Von Christian Rapp Christian Sparr kann sich schon mal auf die Suche nach einem schicken Restaurant machen. Der Grund ist simpel: Der Torhüter des SV Neusatz hat eine Wette verloren - und zwar gegen seinen Trainer und Torjäger Marcel Halfmann. "Mit Schnitzel und Pommes kommt er mir nicht davon. Ich will schon schick ausgeführt werden", droht Halfmann, Gewinner der diesjährigen "BT-Torjägerkanone", und schiebt im Spaß hinterher: "Er sollte genug Geld mitnehmen." Natürlich ging es beim Inhalt der Wette - wie soll es anders sein - um Tore. Unter 40 Buden prophezeite ihm der Schlussmann, der 28-jährige Goalgetter pulverisierte diese Marke aber mit 52 Treffern und sicherte sich neben dem schicken "Dinner für Zwei" auch in überlegener Manier den Goldenen Schuss. Am Ende hatte er 8,6 Punkte Vorsprung auf Arthur Kissner vom Bezirksligisten SV Sasbach und 12,4 Punkte auf den drittplatzierten Halil Tekce vom A-Ligisten und Meister FV Baden-Oos. "Es war wirklich eine traumhafte Saison für mich persönlich, aber vor allem für den SV Neusatz mit dem Aufstieg in die Kreisliga A", blickt der Spielertrainer auf die zurückliegende Runde zurück. Mit 52 Toren katapultierte sich Halfmann, der beim SV Önsbach das Kicken lernte, in die Top 3 der ewigen Bestenliste im Goldenen Schuss. Nur dreifach Gewinner und Vollblutstürmer Isa Hacalar mit 57 Treffern in der Saison 2009/10 für den damaligen B-Ligisten TC Fatihspor, sowie Oliver Herrmann, der in der gleichen Saison für den SV Niederbühl 54 Mal netzte, rangieren vor Halfmann. "Ehrlich gesagt hätte ich den Rekord schon gerne geknackt. Aber ich hatte ja auch nur 26 Spiele dafür Zeit", spielt Halfmann darauf an, dass er eine Partie aufgrund eines Platzverweises verpasst hatte. "Froh und glücklich" sei er, dass es dieses Jahr mit der Spitzenposition in der "BT-Torjägerkrone" endlich geklappt habe. Vor einigen Jahren, damals im Trikot des SV Sasbachwalden, stand Halfmann bereits vor dem Gewinn der begehrten Auszeichnung, musste sich jedoch ganz knapp mit dem zweiten Platz begnügen. Dass es für den Sport- und Gymnastiklehrer bei seiner ersten Trainerstation - er wechselte vom Verbandsligisten SV Waldkirch nach Neusatz - gleich so rund laufen würde, war nicht abzusehen. "Ich wusste nicht, wie gut das Team tatsächlich ist. Es ist vor allem auch ein Verdienst der Mannschaft, dass ich so viele Tore erzielt habe. Sie hat mir über die komplette Runde den Rücken frei gehalten", gibt der Stürmer das Lob an seine Mitspieler weiter. Dass der 28-Jährige eine komplette Spielzeit absolvieren konnte, lag auch daran, dass er endlich von Verletzungen verschont blieb. Vor allem schwere Knieblessuren hatten ihn bei seinen höherklassigen Station in Kehl, Linx und Oberachern in der Vergangenheit regelmäßig zurückgeworfen. "Ich bin froh, dass mein Knie hält und ich schmerzfrei bin. So darf es gerne weitergehen." Weitergehen soll auch der Höhenflug des SV Neusatz, aber auch sein persönlicher. "Natürlich strebe ich die Titelverteidigung der Torjägerkanone an", richtet er deutliche Worte an Sür, Hacalar und Co. Doch viel wichtiger ist laut Halfmann, dass der Aufsteiger in der Kreisliga A eine "gute Runde" spielt, fernab von jeglichen Abstiegssorgen. Sorgenfalten dagegen dürfte sein Schlussmann Sparr beim Blick auf die Restaurantwahl bekommen - schließlich wimmelt es in der Region nur so von hochpreisigen Spitzenlokalitäten.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben