Ein starkes Signal Das Internationale Deutsche Turnfest in Berlin hat alle Erwartungen übertroffen. Die Turnstars schwärmten nach den sechs ereignisreichen Tagen in der Hauptstadt von der ganz besonderen Atmosphäre, und auch die Veranstalter zeigten sich in ihrer ersten Bilanz sehr zufrieden. "Es gibt natürlich immer Dinge, die man besser machen kann. Aber wir haben phänomenale Zahlen erreicht. Es gibt keine Sorge mehr, dass wir nicht mit einer schwarzen Null abschließen", unterstrich Alfons Hölzl, der Präsident des Deutschen Turner-Bundes (DTB). Noch vor vier Jahren hatte der DTB nach dem Turnfest in der Rhein-Neckar-Region aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen rund 200000 Euro zur Deckung des Etats zuschießen müssen. "Es war fantastisch, wie der Sport die Menschen mitreißen kann. Wir hatten eine friedliche Stimmung, keine Spur von Gewalt", erklärte der Berliner Sport-Senator Andreas Geisel (SPD) und zeigte sich vor allem von der emotionalen Stadiongala mit 55000 Menschen im Olympiastadion angetan. Das größte Breiten- und Spitzensport-Ereignis der Welt mit insgesamt über 80000 Teilnehmern habe alle Erwartungen deutlich übertroffen, sagte Geisel. "Es ging ein ganz starkes Signal aus an jene, die unsere Gesellschaft angreifen wollen." Die Botschaft vom friedlichen Sport sei eine ganz wichtige Botschaft. "Das Turnfest war ein Meilenstein für die Entwicklung der Sportmetropole Berlin", unterstrich der SPD-Politiker. Für den neuen DTB-Chef Hölzl hat sich das Turnen "als wahrer Motor der Sportentwicklung in Deutschland" erwiesen. 325500 Besucher bei der Eröffnung, den großen Gala-Verstaltungen und Mitmach-Angeboten, 305000 Besucher auf der Messe Berlin und 19500 Teilnehmer an den Rahmen-Angeboten von "Berlin turnt bunt" seien Zahlen, die nicht bei jedem Turnfest erreicht werden können. Allein 150000 Berliner und ihre Gäste hatten die Mitmachangebote trotz nicht immer guten Wetters am Brandenburger Tor angenommen. Nächster Ausrichter ist Leipzig. Vom 12. bis 16. Mai 2021 wird das Fest auf Wunsch der Veranstalter auf die Zeit um den Himmelfahrtstag verlegt und um einen Tag verkürzt werden. (dpa)

