Sasbach verliert auch in Willstätt

Der 1:0-Treffer von Tim Steurer in der 71. Minute war gleichzeitig Auftakt der Feierlichkeiten im Willstätter Stadion am Rosengarten. Denn mit dem 4:0 (3:0 aus dem Vorspiel) im Rücken war das Aufstiegspaket endgültig geschnürt. Auch Vorsitzender Stefan Hochwald, der gleichzeitig als Stadionsprecher agierte, nahm Gratulationen entgegen, was er zuvor strikt verweigerte.

"Im Fußball ist alles möglich", war er bis zum finalen Treffer immer noch skeptisch. Auf der anderen Seite, beim SV Sasbach, gab es noch leise Hoffnung auf eine Wende: Zwei Fanbusse waren im Einsatz, auch die Stimmung unter den "Grün-Weißen" war richtig gut. Es wurde ein Fußballfest in Willstätt gefeiert.

Aulicino scheitert an VfR-Keeper Schmitt

Nicht der SV Sasbach, sondern Gastgeber Willstätt hatte zu Beginn des Spiels Vorteile, man war auf eine schnelle Entscheidung ausgerichtet. Pech hatte Florian Schaudt, der angeschlagen ins Spiel ging und dann nach 38 Minuten für Marcel Schatz Platz machte, dass er in der 16. Minute mit einem Freistoß am Pfosten des Sasbacher Gehäuses scheiterte. Ab der 20. Minute übernahmen die Gäste dann das Kommando - Claudio Aulicino scheiterte mit einem 18-Meter-Geschoss am glänzend reagierenden VfR-Keeper Antoine Schmitt. Doch setzten die Gastgeber, die jetzt defensiver agierten, immer wieder Nadelstiche - Arda Giragos (35.) und Steurer (43.) hätten noch vor der Pause für die endgültige Entscheidung im Aufstiegsrennen sorgen können.

Auch in Durchgang zwei hatten die Hausherren ein Chancenplus: Waldemar Kraus (56.) und wiederum Giragos (68.) gingen etwas schlampig mit ihren Möglichkeiten um. Herrlich herausgespielt und trocken abgeschlossen von Steurer war aber das Tor des Tages (71.). Der Sack war damit geschnürt - die Feierlichkeiten aufseiten der Gastgeber konnten beginnen. In der 79. Minute hatten die nie aufsteckenden Sasbacher ihre einzige Chance in Halbzeit zwei, als Arthur Kissner nach einer Flanke von Christian Schaum mit einem Kopfball aus kurzer Distanz das Ziel verfehlte.

"Wir haben das Spiel kontrolliert, wollten früh in Führung gehen und möglichst dem Gegner nichts zulassen. Das ist uns gelungen. Unser Aufstieg ist hochverdient", freute sich Willstätts Trainer Asbet Asa bevor er von seinen Spielern und den Fans gefeiert wurde.

Willstätt: Schmitt, Klumpp, Braun, Assenmacher (87. Kirschenmann), Kraus, Giragos, Schaudt (38. Schatz), Steurer, Jabain, Bounatouf (81. Batt), Adda (53. Huck).

Sasbach: Dürr, Gerber (52. Ch. Schaum), Seiter, Engel, Apfelböck, Klumpp (75. Ademogullari), Pahl (60. M. Schaum), Retsch, Kissner, Aulicino (60. Oldach). Franzoni.

Schiedsrichter: Thomas Renner (Meßkirch) - Zuschauer: 1070 - Tor: 1:0 (71.) Steurer.(fb)