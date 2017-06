Löwen-Party mit Wehmut Zwei Schwergewichte des deutschen Vereins-Handballs haben gerade noch die Kurve gekriegt. Der VfL Gummersbach und der TBV Lemgo schafften am letzten Spieltag der Bundesliga den Klassenverbleib. Die Gummersbacher kamen punktgleich mit dem dritten Absteiger Bergischer HC ins Ziel. Lediglich die bessere Tordifferenz rettete die Oberbergischen. Dem zwölffachen deutschen Meister und elfmaligen Europacup-Sieger blieb die Schmach der Zweitklassigkeit ebenso erspart wie dem TBV Lemgo. Der zweifache Champion und dreimalige Europacup-Gewinner erreichte in einem spannenden Abstiegsfinale gegen Gummersbach mit 32:31 das rettende Ufer. "Das war Spitz auf Knopf", meinte Kreisläufer Christoph Theuerkauf. "Was in diesem Jahr da unten los war, hat Nerven gekostet", sagte TBV-Trainer Florian Kehrmann und lobte seine Profis. "Was die in den letzten Wochen zusammen performt haben, war unglaublich. Wir wurden schon aufgegeben. Wir haben Rückschläge eingesteckt, hatten Langzeitverletzte - und das alles hat uns nicht umgeworfen." Neben dem HSC Coburg 2000 und HBW Balingen-Weilstetten hat es den Bergischen HC erwischt. Nach vier Jahren Erstklassigkeit geht es eine Etage tiefer. Die Bergischen fertigten zwar das in 16 Spielen des Jahres sieglose Team von Hannover-Burgdorf mit 32:24 ab. Doch es reichte nicht. "Wir sind total enttäuscht. Das tut weh", klagte BHC-Torhüter Björgvin Páll Gustavsson. Jubel und Wehmut herrschte in der Mannheimer SAP-Arena. Dort überreichte Bundesliga-Präsident Uwe Schwenker den Rhein-Neckar Löwen vor 13000 Zuschauern die Meisterschale. Doch der Abschied von Rückraumstar Kim Ekdahl Du Rietz, der seine Karriere mit 27 Jahren beendet, trübte ein wenig die Stimmung. Der Schwede hat keine Lust mehr auf Handball. "Ich respektiere seine Entscheidung, verstehen werde ich das nie", sagte Löwen-Coach Nikolaj Jacobsen. Weitere schmerzhafte Abschiede gab es in Flensburg. Dort sagten Trainer Ljubomir Vranjes und Torjäger Anders Eggert Lebewohl. Der schwedische Coach geht nach elf Jahren bei der SG nach Ungarn zum Top-Club Telekom Veszprem, der Däne Eggert kehrt nach 2531 Toren in 461 Partien für Flensburg zurück in seine Heimat. Ein Wiedersehen in der Bundesliga gibt es in der nächsten Saison mit drei alten Bekannten. Nach Zweitliga-Meister Tus Nettelstedt-Lübbecke sind auch der TV 05/07 Hüttenberg und die TSG Ludwigshafen-Friesenheim ins Oberhaus aufgestiegen. Alle drei hatten in der Vergangenheit bereits in der höchsten Liga gespielt.(dpa)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Achern

Eine fantastische Geschichte Achern (red) - Es ist eine dieser Geschichten, die fast nur der Fußball schreibt: Im Jahr 2015 bolzt der SV Oberachern II noch in der Kreisliga B rum, zwei Jahre später, feiert das Team von Trainer Stefan Geppert den Aufstieg in die Landesliga - und darf sich auf einige Derbys freuen (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Es ist eine dieser Geschichten, die fast nur der Fußball schreibt: Im Jahr 2015 bolzt der SV Oberachern II noch in der Kreisliga B rum, zwei Jahre später, feiert das Team von Trainer Stefan Geppert den Aufstieg in die Landesliga - und darf sich auf einige Derbys freuen (Foto: toto). » - Mehr