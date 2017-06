Fatihspor vor Aufstieg

FV Iffezheim -

Fatihspor Baden-Baden 0:3.

Im Duell zwischen den jungen, talentierten Iffezheimern und dem erfahrenen Team aus der Kurstadt, behielt zumindest in den ersten 90 Minuten der Aufstiegsspiele die Erfahrung die Oberhand. Der FVI begann äußerst nervös und leistete sich in den ersten zwanzig Minuten etliche Abspielfehler, während Fatihspor mutig nach vorne spielte und einige Chancen kreierte, die jedoch nicht im Tor landeten. Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff ging Fatihspor durch Müslüm Keskinoglu in Führung. Im zweiten Abschnitt kam die Elf von Trainer Axel König zwar etwas - vor allem durch den Kampf - besser ins Spiel, doch die Kurstädter erwiesen sich als das schlichtweg abgezocktere und auch spielerisch reifere Team. Murat Sür nutzte eine Unsicherheit der Hausherren eiskalt zum 2:0 aus. Kurz vor Schluss sorgte Emre Topal für den 3:0-Schlusspunkt. Tore: 0:1 Keskinoglu (40.), 0:2 Sür (60.), 0:3 Topal (87.).

SV Sasbachwalden -

SV Bietigheim 4:3.

Ein wahres Offensivspektakel bekamen die rund 450 Zuschauer in Sasbachwalden zu sehen. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und gingen durch Adrian Bohnert bereits nach fünf Minuten in Führung. Auch danach behielt der SVS die Oberhand, ging ein hohes Tempo und ließ die gefürchtete Bietigheimer Offensive nicht zur Entfaltung kommen. Der Lohn für den Aufwand war das 2:0 durch Dominic Trapp. Im Gegenzug nutzte jedoch Sven Baumann einen individuellen Fehler der SVS-Hintermannschaft zum 2:1 aus. Nur wenig später stellte Nicolai Erhardt per Foulelfmeter den alten Abstand wieder her. In der zweiten Halbzeit mussten die Hausherren dem hohen Tempo schließlich Tribut zollen. Die Germanen übernahmen die Spielkontrolle und kamen durch Baumann erst zum Anschluss und in der 85. Minute durch Brunner gar zum Ausgleich. Doch der SVS mobilisierte nochmals die letzten Kräfte und erzielte in Person von Trapp das 4:3. Tore: 1:0 Bohnert (5.), 2:0 Trapp (20), 2:1 Baumann (21.), 3:1 Erhardt (25./FE), 3:2 Baumann (60.), 3:3 Brunner (85.), 4:3 Trapp (90.).(rap)