Hohes Niveau, hohe Temperaturen und heiße Duelle Von Hucky Krämer Es ist vollbracht. Peter Anneser legte noch einmal alle Kraft in seinen Schlag. Der an Nummer eins gesetzte Münchner, ohnehin durch eine Oberschenkelverletzung gehandicapt, wollte bei der brutalen Hitze einen dritten Satz unbedingt vermeiden. Was ihm auch gelang, genau um 14.55 Uhr setzte der Bayer gestern im Finale der Männer 50 gegen Martin Fortun (2) im Tiebreak den Matchball und damit auch den Schlusspunkt beim Sandplatz-Spektakel an der Oos. Ein Glanzlicht der 60. European Senior Open war dieses Finale sicherlich nicht, dafür hatte sich Anneser bei seinem Debüt an der Oos im Viertelfinale mit Dirk Freund wohl das beste Spiel des ganzen Turniers geliefert. Beide powerten ohne Ende, letztendlich ging Freund in dem Schlaghagel des zu dem Zeitpunkt noch unverletzten Münchners mit 2:6, 6:4, 1:6 unter. Gestern im Endspiel war es laut Anneser "ein reiner Abnutzungskampf". Mehr Tempo und Härte hatten selbst die jüngeren Haudraufs nicht zu bieten. Richtig guter Tennissport war es aber allemal, was Carsten Gröger und Daniel Schillings im Finale der Männer 35 ablieferten. Gröger gewann zwar glatt mit 6:0, 6:1, musste aber dennoch gegen den "Bringer" Schillings Schweißarbeit verrichten. Mit dem gleichen Ergebnis (6:0, 6:1) triumphierte Matthias Hahn im Finale der Männer 40 über Sebastian Schöllhorn. Bei den Männern 45 trafen mit Alexander Windisch und Tobias Bayer zwei Vorjahresssieger aufeinander. Windisch wurde seiner Favoritenrolle gerecht und rang den "Jungspund" mit 6:4, 6:3 nieder. Wenig Mühe (6:1, 6:0) hatte Klaus Liebthal im Finale der Männer 60 mit dem Franzosen Paul Torre. Pitsche-Patsche war das, was Hans-Dieter van de Loo und Hans-Peter Balke im Finale der Männer 70 boten. Der topgesetzte van de Loo verdaddelte den ersten Satz (3:6), schlug wegen der Sonne sogar von unten auf, konnte dann aber doch noch etwas zulegen (6:3, 6:0), während beim an Nummer zwei gesetzten Balke immer mehr die Kräfte schwanden. Der lauf- und spielstarke Abonnementsieger Norbert Henn machte im Finale der Männer 55 kurzen Prozess. Mit 6:2, 6:2 fegte er seinen Kontrahenten Bernd Ruck vom Platz. Noch eiliger hatte es Andrew Rae im Finale der Männer 65. Der topgesetzte Australier ließ Rainer Friemel (6) nicht den Hauch einer Chance und verhängte ihm die Höchststrafe (6:0, 6:0). Bei den Frauen 65 trumpfte Reinhilde Adams (4) im Finale groß auf und fertigte Susanne Schweda (1) mit 6:1, 6:3 ab. Zu einem heißen Marathon-Krimi kam es gestern bei den Frauen 50. Die an Nummer eins gesetzte Susanne Veismann führte im Finale gegen Christina Wolf schon mit 6:2, 5:1 und 40:15 - und plötzlich verlor sie den Faden, machte im zweiten Durchgang kein einziges Spiel mehr (5:7). Auf flinken Beinen riss die nie aufsteckende Wolf das bereits verloren geglaubte Match noch aus dem Feuer und gewann auch den dritten Satz mit 6:4. Veismann war tief enttäuscht, haderte mit Gott und der Welt, Wolf war nur noch glücklich. So grausam und so schön kann Tennis sein. Schweißtreibend ging es auch bei den Frauen 40 zu. Susi Fortun Lohrmann und Stefanie Kolar kämpften in dem Fünferfeld im direkten Vergleich um den Turniersieg. "Die Mädels haben Power", meinte ein älterer Kiebitz. Und in der Tat hauten sich die beiden Tennisspielerinnen die Bälle nur so um die Ohren, leisteten sich aber auch immer wieder leichte Fehler. Die an Nummer zwei gesetzte Fortun Lohrmann gewann den ersten Satz glatt mit 6:1, musste dann aber im zweiten Durchgang in den Tiebreak, den sie allerdings mit 7:4 für sich entschied. Bei den Frauen 45 verteidigte Nicole Liedtke ihren Titel. 7:5, 2:6, 3:0 stand es, als ihre Endspielgegnerin Gloria Merkel-Schroth erschöpft aufgeben musste. Kerstin Garcia krallte sich bei den Frauen 55 erstmals den Titel. Im Finale rang sie die Französin Betty Michel mit 6:2, 6:1 nieder. Hohes Niveau, hohe Temperaturen und heiße Duelle - die 60. European Senior Open an der Oos boten wieder einmal alles, was das Tennis auf Sand ausmacht.

