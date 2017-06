Demonstration im Finale

Der Rastatter Ju-Jutsu-Kämpfer Roman Apolonov hat seine beeindruckende Titelsammlung weiter ausgebaut. Bei den Europameisterschaften im bosnischen Banja Luka sicherte sich der 24-jährige erstmals den Titel und reist damit als Favorit zu den World Games Ende Juli nach Breslau. Die Weltspiele der nichtolympischen Sportarten finden nur alle vier Jahre statt. Der Titel dort fehlt dem dreimaligen Weltmeister Apolonov noch.

Für die World Games hat sich der Rastatter als Weltranglistenerster qualifiziert. Insgesamt werden die sechs weltbesten Ju-Jutsu-Kämpfer in seiner Gewichtsklasse bis 62 Kilogramm antreten. Die Vorbereitungen starten bereits in den kommenden Tagen. "Es wird eine gezielte körperliche und vor allem eine detaillierte taktische Vorbereitung geben", erklärt Apolonov. So steht in den kommenden Wochen unter anderem ein Trainingslager auf dem Programm, bei dem mit speziellen Trainingspartnern die möglichen World-Games-Gegner simuliert werden.

Es bleibt für Roman Apolonov nicht viel Zeit, seinen Erfolg bei den Europameisterschaften ausgiebig zu feiern. "Eine Woche Urlaub und Relaxen: Dann geht es schon wieder weiter", sagt der angehende Polizist und berichtet vom EM-Turnier in Banja Luca. Besonders eng war der Kampf im Halbfinale gegen den Belgier Louis Cloots. Apolonov geriet schnell in Rückstand und musste diesem fast den ganzen Kampf über hinterherrennen. "Er hatte sich sehr gut auf meine Kampfweise eingestellt, so dass ich auf der Matte flexibel reagieren musste." Mit einer Hebeltechnik gelang ihm schließlich der entscheidende Punkt.

Eine klare Angelegenheit war das Finale gegen den Ukrainer Bogdan Mochylski. Apolonov setzte seinen Gegner von Anfang an unter Druck und versuchte, alle Offensivaktionen zu dominieren. "Zudem habe ich in der Rechtsauslage gekämpft, was meinem Gegner nicht gefallen hat", so der 24-Jährige, der sich den Titel am Ende mit einem beeindruckenden 10:0-Finalsieg sicherte. "Dass ich im Finale keinen einzigen Punkt abgegeben hatte, wurde mir erst nach dem Kampf bewusst", schildert er seinen großen Triumph.

Bei den World Games wird es aller Wahrscheinlichkeit nach ein erneutes Aufeinandertreffen mit Bogdan Mochylski geben. "Er und ich werden uns eine neue Taktik überlegen. Ich bin schon sehr gespannt", freut sich Roman Apolonov auf die Weltspiele, bei der er neben aller Konzentration auf seinen eigenen Wettkampf gerne auch einmal bei anderen Wettbewerben vorbeischauen möchte.(sb)