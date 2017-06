Debütant Anneser: "Ich komme wieder" Von Hucky Krämer "Ich bin das erste Mal hier, und es hat richtig Spaß gemacht. Tolle Stadt, tolle Anlage, super Turnier, super Organisation - ich komme wieder". Selbst der deutsche Spitzenspieler Peter Anneser aus München schwelgte in Superlativen. Andere, auch nicht so vom Erfolg verwöhnte Racketschwinger schwärmten wiederum vom abwechslungsreichen Rahmenprogramm, die Tennismamas lobten das liebevolle Babysitting. Einen schöneren Lohn kann es wohl für die Herkulesaufgabe, die das Organisationsteam und die Turnierleitung unter der Ägide der umsichtigen und umtriebigen Angelika Negwer sowie dem Oberschiedsrichter Torsten Jüchter aus Köln während der 60. European Senior Open gestemmt hat, wohl nicht geben. 321 Teilnehmer aus 16 Nationen, 350 Spiele an sieben Tagen - das schlaucht Spieler und Veranstalter. Negwer hatte für alle Wünsche der Spielerinnen und Spieler ein offenes Ohr, Jüchter beruhigte mit seiner Coolness selbst die nicht nur wegen der tropischen Temperaturen erhitzten Gemüter. "Hohes Niveau, angenehmes Team, positive Resonanz bei den Teilnehmern. Alles entspannt", meinte Jüchter nach seinem dritten Gastspiel an der Oos. Zum 60. Geburtstag des Sandplatz-Spektakels war die Familie des TC Rot-Weiss Baden-Baden noch enger zusammengerückt. "Ehrenamtliche, Aktive und Jugendliche des Vereins haben voll mitgezogen", freute sich Negwer über den Teamgeist, der an der Lichtentaler Allee herrschte. Stolz war die Turnierdirektorin auf die beiden Schülermentoren, die fast rund um die Uhr im Einsatz waren. Ihr besonderer Dank galt neben dem Badischen Tennisverband auch den benachbarten Vereinen des TC Rebland und des TC Sinzheim, die Plätze für die Abwicklung der Spiele zur Verfügung stellten. "Unsere Platzkapazität würde für ein Turnier dieser Größenordnung nicht ausreichen", meinte Negwer. Für die Sieger der Jubiläumsveranstaltung hatte sie sich etwas Besonderes einfallen lassen. Alle bekamen von ihr ein aus Samen des seltenen Lederhülsenbaums gezüchtetes Bäumchen. Und zur Siegerehrung spielte Roland Schaeffer auf dem Saxofon erstmals den eigens für den ältesten Tennisclub Deutschlands von Heinrich Großholz um 1900 komponierten Lawn-Tennis-Turniermarsch. Kein Wunder, dass RW-Präsident Ingo Auer mit der Junisonne um die Wette strahlte. "Obwohl in Pörtschach parallel die gleichen Altersklassen ausgespielt wurden, hatten wir fast die gleiche Teilnehmerzahl wie im letzten Jahr. In Zukunft werden wir aber wieder darauf drängen, dass wir nicht mit Pörtschach kollidieren. Durch die Vorverlegung um eine Woche gab es aber allerdings keinen Termindruck wegen der Medenspiele", sagte Auer und freute sich über das "hohe Niveau", die "schöne Atmosphäre" und die "Fairness" der Teilnehmer". Und er machte noch einmal klar: "Dieses Turnier, das gut und wichtig für Baden-Baden ist, wird es auch weiterhin geben. Wir werden versuchen, noch mehr Topleute aus dem südlichen Europa und Skandinavien in die Kurstadt zu locken." Gerade bei den Frauen 35 und 40 ist noch Luft nach oben. Übrigens auch in Sachen Zuschauerresonanz. Auer sprach von einer Symbiose zwischen Stadt (OB Margret Mergen war Schirmherrin), Hotellerie (die Sieger haben im nächsten Jahr Kost und Logis frei), Sponsoren und Turnier. Nächster Matchball im neuen Jahr!

