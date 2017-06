Cha-Cha aus China, Rumba aus Russland Von Irene Schröder Tänzer - auch Profitänzer - nehmen es mit den Meldepflichten für Turniere nicht so genau, aber Ralf Müller ist gelassen: "Die ersten drei Paare der Weltspitze sind auf alle Fälle dabei", sagt der mehrfache Latein-Weltmeister aus Rastatt, der erstmals in seiner Funktion als Direktor der Professional Division beim Deutschen Tanzsportverband (DTV) ein World-Cup-Turnier leitet. Am 24. Juni, 19 Uhr, richtet die World Dance Sport Federation (WDSF) gemeinsam mit der Baden-Baden Events im Kurhaus nicht nur den Latein-Welt-Cup, sondern auch ein Grand Prix Turnier der Professional Division im DTV in den Standardtänzen aus. Die rund 25 Lateinpaare reisen unter anderem aus China, Kanada, Portugal, Russland und der Slowakei an. Das Spitzentrio bilden Vitaly Panteleev/Angelina Nechkhaeva aus Russland, Marts Smolko/Tina Bazykina aus Lettland sowie die amtierenden deutschen Meister Pavel Pasechnik/Marta Arndt aus Karlsruhe. Auf sechs Paare wurde das Starterfeld in der Standardsektion beschränkt. "Da in diesem Ranglistenturnier jedes Paar auch noch eine Kür tanzt, würden noch mehr Paare den Zeitrahmen sprengen", erklärt Müller. Aus Stuttgart reist das prominenteste Paar an: Benedetto Feruggia und Claudia Köhler waren als Amateure mehrfach Weltmeister und sind erst vor kurzem ins Profi-Lager gewechselt. Die Zuschauer erwarten zwei Turniere auf Weltklasseniveau, die an die lange Tanzsporttradition in Baden-Baden seit über 100 Jahren anknüpfen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben