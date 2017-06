Favoritensiege

Die Favoriten in der Motoball-Bundesliga gewannen ihre Spiele am Samstag: Der MSC Puma Kuppenheim setzte sich beim MSC Malsch durch und der MSC Taifun Mörsch feierte einen Kantersieg beim MBV Budel. Am Sonntag siegte Comet Durmersheim nach einem sehenswerten Spiel gegen den MSC Philippsburg.

Der MSC Malsch lieferte dem MSC Puma Kuppenheim einen harten Kampf. Am Ende gewannen die Gäste zwar klar mit 8:3, etwas einfacher hatte es sich der Favorit beim Schlusslicht sicherlich vorgestellt. Die rund 200 Zuschauer sahen ein schönes Motoballspiel mit einer kampfstarken Malscher Mannschaft, die sich am Ende aber der Spielstärke der Kuppenheimer beugen musste. Für die Hausherren waren Jonas Knoch (2) und Alexander Kleinbichler erfolgreich. Für Puma erzielten Benjamin Walz (3), Max Schmitt (3), Jannis Schmitt und Sven Schmidt die Tore.

Einen klaren Sieg feierte der MSC Taifun Mörsch in Budel. Mit 12:2 fegte der neue Tabellenführer die Hausherren vom Platz. Manuel Fitterer (13.) und Ali Topkaya (15.) brachten die Badener im ersten Viertel mit 2:0 in Führung. Diese baute Fitterer mit vier Toren (22., 23. 27., 29.) auf 6:0 aus. Zudem gelang Mörsch noch ein weiterer Treffer zur 7:0-Halbzeitführung. Im dritten Viertel schalteten die Gäste einen Gang zurück und Budel kam ein wenig besser ins Spiel. Miel Looijmans verkürzte in der 45. Minute auf 1:7. Sechs Minuten später war es wieder der überragende Fitterer, der auf 8:1 erhöhte. Looijmans konnte im Gegenzug noch einmal verkürzen. Im letzten Viertel drehten die Gäste noch einmal auf. Fitterer (71., 79.) und Patrick Palach (78., 80.) machten den 12:2-Sieg perfekt.

Rund 120 Zuschauer sahen am Sonntagnachmittag ein packendes und bis zum Ende spannendes Spiel zwischen dem MSC Comet Durmersheim und dem MSC Philippsburg. Am Ende konnten sich die Hauherren dank des 7:5-Sieges über wichtige drei Punkte freuen. Das erste Viertel verlief ausgeglichen. Sven Zoll brachte die Gäste in Führung. In der 18. Minute glich Dennis Ring aus. Das zweite Viertel gehörte dem MSC Comet. Daniel Kranefeld brachte die Hauherren in der 22. Minute nach vorne. Ring erhöhte per Elfmeter zwei Minuten später. Jan Zoll konnte in der 27. Minute verkürzen. Ring (31.) und Kranefeld (34.) bauten die Führung auf 5:2 zur Halbzeit aus. Das dritte Viertel gehörte den Gästen. Jan Zoll verkürzte in der 46. Minute auf 5:3. Sven Zoll war fünf Minuten später zum 5:4 zur Stelle. Kranefeld konnte allerdings im Gegenzug das wichtige 6:4 erzielen. Im letzten Viertel kam Philippsburg in der 63. Minute durch Nuri Arslan auf 6:5 heran. Beide Mannschaften spielten auf Sieg. Belohnt wurden die Durmersheimer dann in der 71. Minute durch Kranefelds Tor zum 7:5. Er behielt die Nerven und verwandelte sicher einen Elfmeter.(tm)