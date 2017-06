Dahlström triumphiert Jenny Dahlström von der Taekwondo Schule Olymp aus Bühl hat sich bei der Weltmeisterschaft im Kickboxen eine Gold- und Bronzemedaille erkämpft. In Athen fand die diesjährige Weltmeisterschaft der International Sport Karate und Kickboxing Association (ISKA) statt. Über 1300 Sportler nahmen daran teil, unter anderem Teams aus Schottland, Jamaika, USA, Irland, Ukraine, Polen, England, Australien, Italien und natürlich aus Griechenland. Für das deutsche Nationalteam startete Jenny Dahlström vom Kampfsportteam Bühl-Rastatt. Sie konnte sich durch Siege bei der deutschen Meisterschaft und weiteren Turnieren für die Nationalmannschaft qualifizieren. Dahlström trat in der Disziplin Pointfighting in den Gewichtsklassen unter 66 Kilogramm und über 66 Kilogramm an. In der Klasse unter 66 Kilo konnte sie nach klar gewonnenen Vorrunden sicher das Halbfinale erreichen. Hier stand sie einer starken Gegnerin aus Jamaika gegenüber. Nach einem harten Kampf und einer Verletzung am Kiefer musste sie sich dann mit 6:13 Punkten geschlagen geben. Am Ende konnte sich Dahlström aber noch die Bronzemedaille sichern. Danach stand ohne große Pause die nächste Klasse an. Nach starken Vorkämpfen, die sie klar gewann, traf die Bühler Athletin im Halbfinale auf eine Engländerin, die sich mit guten Kicks durchsetzen konnte. Die Deutsche stellte sich gut darauf ein, mit Sidekicks zum Kopf sicherte sie sich bereits früh einen komfortablen Vorsprung. Am Ende zog sie mit 15:12 Punkten ins Finale ein. Dort wartete eine Schottin. Auch den Kampfrichtern war die Anstrengung des Tages anzumerken, denn viele Treffer wurden nicht gewertet. Trotzdem konnte sie mit den im Training geübten Techniken klar und schnell punkten. So setzte sich Dahlström im weiteren Verlauf des Finals immer weiter ab - bis schließlich der 17:2-Finalsieg und der damit verbundene Weltmeistertitel unter Dach und Fach war. (red)

