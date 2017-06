Die Rekorde wackeln

Auch dieses Jahr veranstaltet die LAG Obere Murg ihr traditionelles Stabhochsprung-Meeting in Weisenbach, bei dem die Athleten versuchen werden, die Stadionrekorde zu brechen, heißt es in einer Mitteilung. Auch die mehrfache Olympia- und Weltmeisterschaftsteilnehmerin Silke Spiegelburg hat für den morgigen Wettkampf gemeldet.

2016 schraubte Jakob Köhler Baumann den Rekord bei den Männern auf 5,12 Meter, bei den Frauen setzten Martina Schultze und Anna Felzmann mit 4,22 Meter neue Bestmarken. Diese Höhe ist auch Stefanie Dauber (SSV Ulm) schon gesprungen, die morgen am Start sein wird. Bei den Männern hat Dennis Schober (ASV Landau) eine Bestleistung von 5,11 Meter vorzuweisen. In den Jugendklassen führt Marc-Philipp Gräfe (ASV Landau) mit einer Bestleistung von 4,70 Meter die Meldeliste an. Die Rangliste der LAG-Stabhochspringer führt Julian Held mit 3,80 Metern an. Der Wettkampf "Springen der Asse" beginnt um 15.30 Uhr.

Bereits um 13.45 Uhr steigt der erste Kugelstoßwettkampf. Hermann Oser kommt mit seinem Spitzenathleten Bodo Göder wieder zum Sennel. Göder stieß 2015 in Weisenbach zum ersten Mal mit 19,15 Meter über die 19- Meter- Schallmauer. Bis jetzt stehen in der Freiluftsaison 19,07 Meter für ihn zu Buche (Rang Fünf in Deutschland). Seinen Stadionrekord von 19,39 Metern, gestoßen mit der sechs Kilogramm schweren Kugel, könnte ihm sein Vereinskamerad Niclas Maier (U18) mit der Fünf-Kilo-Kugel nehmen, der in dieser Saison bereits 19,17 Meter weit gestoßen hat. Weiterhin startet die starke Werfergruppe um Trainer Adelbert Frank vom TV Iffezheim.(red)