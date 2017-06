Ziel lautet Klassenerhalt

Können Turner Sommer? Das ist eine der Fragen vor dem Auftakt in der dritten Bundesliga für die Kunstturner des TV Bühl, wenn am Samstag um 16 Uhr zum Saisonstart die TSG Backnang zu Gast ist. Als traditionelle Hallensportart zählt Turnen zwar zum olympischen Sommerprogramm, doch die Turnligen liefen traditionell in den kühleren Jahreszeiten.

Der Hintergrund der Änderung ist nun, dass inzwischen auch in der zweiten und dritten Bundesliga fast in allen Teams ausländische Spitzenturner im Einsatz sind, die im Herbst für einige Wochen nur die Weltmeisterschaften im Sinn haben. Beim TV Bühl sind in diesem Jahr ein norwegischer und ein schwedischer Nationalturner gemeldet, denn Teammanager Jan Lugauer will nicht wie im Vorjahr wieder miterleben, wie es ist, nach Verletzungen im entscheidenden Moment ohne ausländische Spitzenkraft dazustehen.

Odin Kalvo, der momentan vielleicht beste Norweger an Boden und Sprung, wird zwei Jahre nach seinem ersten Einsatz im TVB-Trikot nun seine Heimpremiere feiern. Er hatte vor zwei Jahren im Showdown in München den Bühler Klassenerhalt gesichert und ist seither von der Stimmung in der Bühler Riege fasziniert. "Odin kommt zu uns, weil es ihm einfach wahnsinnig viel Spaß macht", freut sich Lugauer auf den ersten Auftritt des sprunggewaltigen Skandinaviers in der Zwetschgenstadt.

Ansonsten geht der TV Bühl wieder in der gleichen Besetzung wie im Vorjahr in die Drittligasaison, in der man darauf hofft, den Klassenerhalt etwas souveräner zu sichern als im Vorjahr. Der erste Testlauf hatte noch wenig Aufschluss über das aktuelle Leistungsvermögen des Teams gegeben, denn einige Turner plagen sich noch mit verschiedenen Blessuren herum und zeigten daher nur ein Sparprogramm.

Ein Lichtblick war dabei jedoch Neuzugang Jeff Gänger aus der Straubenhardter Oberligamannschaft. Der 17-Jährige trainiert beim usbekischen Weltklasseturner Anton Fokin in Straubenhardt und möchte nun seine ersten Schritte in der Deutschen Turnliga wagen. Dirk Walterspacher, der sportliche Leiter beim amtierenden deutschen Meister, hatte hierzu den TV Bühl empfohlen und auch den Kontakt hergestellt.

Neben dem ungewohnt frühen Saisonstart sorgen die neuen Wertungsvorschriften im nacholympischen Jahr für eine zusätzliche Unbekannte. Man darf gespannt sein, welchem Team es gelungen ist, in den ersten Monaten des Jahres sich besser auf die neuen Anforderungen einzustellen. Eines ist aber sicher, die Punktzahlen liegen erheblich unter den Vorjahreswerten, denn selbst in der ersten Liga gab es einige Resultate unter 300 Punkten.

Die Gegner aus Backnang dürften zumindest mit guten Erinnerungen an die Bühler Halle ihre Fahrt ins Badische antreten, denn hier war ihnen vor zwei Jahren beim Aufstiegsfinale der Sprung in die Drittklassigkeit gelungen. Für den TV Bühl gehen am Samstag Jan Lugauer, Alexander Fortmeier, Felix Pfaffenhausen, Pascal Weiß, Martin Lukomski, Jan Fäßler, Florian Barny, Felix Hadere, Nicolo Giovannella, Jeff Gänger und Odin Kalvo vor heimischem Publikum an die Geräte. (ott)