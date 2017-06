Rückkehr nach einem Vierteljahrhundert

Schließlich wurde der FCG Anfang des Jahrtausends gar als schlechteste Mannschaft Deutschlands im kicker "ausgezeichnet", dümpelte jahrelang am Ende der Kreisliga B herum - bis vor rund zehn Jahren ein rigoroser Schnitt gemacht und auf die eigene Jugend gesetzt wurde, der nun in der Meisterschaft seinen vorläufigen Höhepunkt fand.

"Es ist einfach gigantisch, dass wir gleich im ersten Jahr mit dem neuen Platz im Rücken aufsteigen", sagt Bach. Neben dem neuen Kunstrasenplatz, auf dem die Murgtäler seit März 2016 spielen, sieht der Vorsitzende vor allem in der mannschaftlichen Geschlossenheit und in der Verpflichtung von Spielertrainer Jasmin Ibric die weiteren Gründe für den Aufstieg.

Der 31-jährige Bosnier, der etliche Jahre höherklassig für Durmersheim, Würmersheim und Au am Rhein kickte, brachte frischen Wind in den Verein. "Dafür, dass es Jasmins erste Trainerstation ist, macht er es bereits unheimlich professionell. Er arbeitet sehr strukturiert und hat eine deutliche Ansprache", lobt Bach seinen Spielertrainer. Dieser gibt das Lob an seine Mannschaft weiter. Von Beginn an habe das Team "voll mitgezogen" und jeder Spieler habe sich "auch während der Runde stetig weiterentwickelt". Gerade auf dem heimischen Kunstrasenplatz habe man den Zuschauern einen ansehnlichen Fußball geboten, findet Ibric, mit 23 Toren gefährlichster Angreifer in den FCG-Reihen.

Und die Zahlen belegen das eindrucksvoll: 13 Heimspiele, 13 Siege bei 57:13 Toren - insgesamt ging der FCG in der Runde nur dreimal als Verlierer vom Feld. "Und trotzdem war es bis zum Ende richtig eng und nervenaufreibend", lässt Bach die vergangenen Wochen Revue passieren. Dies lag vor allem an Verfolger Bietigheim, der einfach nicht locker ließ, seit dem sechsten Spieltag alle seine Spiele gewann, und auf einen Ausrutscher der Murgtäler lauerte. Am Ende rettete der FCG drei Zähler Vorsprung über die Ziellinie. "Bietigheim hatte vielleicht die besseren individuellen Spieler, wir dafür das bessere Team. Trotz etlicher Ausfälle haben wir immer an uns geglaubt", sagt Ibric, der vor allem seinem Physiotherapeuten Armin Tabino dankt. "Er hat mich irgendwie immer wieder fit bekommen."

Eng verbunden ist der Aufstieg auch mit Lukas Schmidt. Seit 2006 leitet er die sportlichen Geschicke beim FCG, zunächst einige Jahre im Trainerduo mit Joachim Rapp, danach als Spielausschuss. "Mit vielen der Jungs arbeite ich jetzt schon über zehn Jahre zusammen. Mit dem Aufstieg geht auch für mich persönlich ein kleiner Traum in Erfüllung", erklärt Schmidt.

Die Verantwortlichen freuen sich auf zahlreiche Derbys in der Kreisliga A - etwa gegen Obertsrot, Staufenberg oder Hörden. "Für uns zählt nur der Klassenerhalt", mahnt Bach zur Bescheidenheit - schließlich kann der FCG auf eine weitere Erwähnung im kicker gut und gerne verzichten.(red)