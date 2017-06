Gipfeltreffen in Kuppenheim

In der Motoball-Bundesliga Süd wird am Wochenende der 10. Spieltag ausgetragen. Bereits heute empfängt der MSC Taifun Mörsch den MSC Malsch. Morgen dann gastiert Budel in Philippsburg und am Sonntag können sich die Fans auf das Spitzenspiel zwischen Puma Kuppenheim und Ubstadt-Weiher freuen.

Enrico Tritsch war nach dem klaren Sieg seiner Mannschaft in Budel mehr als zufrieden: "In dieser Deutlichkeit hatte ich das Ergebnis im Vorfeld nicht erwartet. Was die Mannschaft dann jedoch an Spielwitz und Entschlossenheit abfeuerte, war absolut sehenswert und rechtfertigt auch die Höhe." Nun will der Trainer des MSC Taifun Mörsch auch einen klaren Erfolg gegen den MSC Malsch sehen.

Letzte Playoff-Chance für Philippsburg

Der Tabellenführer empfängt das Schlusslicht heute um 19 Uhr im heimischen Erwin-Schöffel-Stadion. Malsch zeigte am vergangenen Spieltag eine gute Leistung bei der 3:8-Niederlage gegen Kuppenheim. Nun will sich das Team von Trainer Andreas Fiebig auch gegen den Rekordmeister so teuer wie möglich verkaufen.

Die letzte Chance wollen heute der MSC Philippsburg und der MBV Budel ergreifen. Beiden hilft nur noch ein Sieg, um sich noch kleine Hoffnungen für die Playoffs zu machen. Jan Zoll will darum auch den Druck von seinen Mitspielern nehmen: "Ich denke, die Playoffs müssen wir abhaken. Wir werden den positiven Aufschwung aus den vergangenen Wochen in die nächste Partie mitnehmen. Natürlich wollen wir noch den ein oder anderen Sieg dieses Jahr einfahren und uns weiterhin mir guten Leistungen und Ergebnissen krönen." Anpfiff ist um 18 Uhr.

Das Spitzenspiel steigt dann am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr im Kuppenheimer Stadion an der Eichetstraße. Dann empfängt der MSC Puma den MSC Ubstadt-Weiher. Ubstadt-Weiher geht als leichter Favorit ins Spiel, auch wenn die Spargelstädter in den letzten Spielen ein wenig strauchelten und nicht mehr so souverän agierten wie noch zu Beginn der Saison. Aber auch der MSC Puma Kuppenheim konnte im Saisonverlauf bislang nicht immer seine Leistungsstärke abrufen.(tm)