648 Sportler aus Mittelbaden vor Ort

Am vergangenen Wochenende ging das Deutsche Turnfest in Berlin zu Ende. Von geschätzt fast 80000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war der hiesige Turngau Mittelbaden-Murgtal mit 648 Sportlern aus 32 Vereinen dabei vertreten. Getreu dem Motto "Dabeisein ist alles" gab es eine Woche lang ganz großes Turn-Kino in der Bundeshauptstadt, wobei man sich im Turngau neben mehreren vorderen Plätzen über insgesamt vier deutsche Meistertitel freuen konnte. Tim-Ole Franke und Granit Krasniqi (beide TV Haueneberstein) sowie Jan Anselm und Vanessa Kobialka (beide TV Iffezheim) eroberten die oberste Stufe des Siegertreppchens.

Bereits zum fünf Mal fand die Veranstaltung in Berlin statt. So ist es in Turnerkreisen schon Tradition, dass etwa die Hälfte der Teilnehmer in Gemeinschaftsunterkünften übernachtet. Dazu standen laut insgesamt 166 Schulen bereit, wobei die Pfingstferien den Organisatoren in die Karten spielten. Neben einer lukrativen Unterkunft, die den Geldbeutel schonte, waren es gerade auch der abendliche Plausch und die Geselligkeit in den Schulfluren, die oft zu sehr kurzen Nächten führten.

Laut den Veranstaltern sorgten während der Tage rund 7000 freiwillige Helfer in den Unterkünften dafür, dass sich die Gäste auf das konzentrieren konnten, wofür sie gekommen waren: Turnen und beim Turnen zuschauen. Mit 65 Mitarbeitern in 22 Büros meisterten die Berliner die turnerische Invasion in die Bundeshauptstadt.

Untergebracht war das Gros der badischen Turner in der Georg-Schlesinger-Schule in Berlin-Reinickendorf. Teilnehmerstärkster Turngauverein war mit 56 Teilnehmern der TV Haueneberstein. Erstmals hatte in Berlin der Turngau mit einem eigenen Team die Organisation der Verpflegung selbst in die Hände genommen. Und am Ende bestätigten die durchgängig positiven Rückmeldungen dessen Richtigkeit. Trotz des Familienfestcharakters beim "größten Breitensportevent der Welt", so die Organisatoren, kam auch der Wett-kampfcharakter der Veranstaltung nicht zu kurz. Und am Ende kehrten die in Sonderzügen, Bussen und Autos angereisten Teilnehmer mit insgesamt vier deutschen Meistertiteln im Gepäck zurück.

Deutsche Meister wurden: 1. Platz Tim-Ole Franke (TV Haueneberstein, M12-13), deutscher Jugendmeister Friesen-Fünfkampf; 1. Platz Granit Krasniqi (TV Haueneberstein, M18-19), deutscher Juniorenmeister Friesen-Fünfkampf; 1. Platz Jan Anselm (TV Iffezheim, 30+), Seniorenmeister deutscher Achtkampf; 1. Platz Vanessa Kobialka (TV Iffezheim, W14-15), deutsche Jugendmeisterin Schleuderballwerfen.

Weitere Platzierungen: 2. Platz Philipp Händel (TV Bühlertal, M16-17), Leichtathletik Fünfkampf; 2. Platz Tamara Kobialka (TV Iffezheim, W18-19), Leichtathletik Fünfkampf; 3. Platz Paul Drexler (TV Bühlertal, M18-19), Leichtathletik Fünfkampf; 2. Platz Philipp Händel (TV Bühlertal, M16-17) Schleuderballwerfen; 2. Platz Marcel Bosler (TV Iffezheim, M20+) Steinstoßen; 3. Platz Tamara Kobialka (TV Iffezheim, W18-19), Steinstoßen; 3. Platz Naomi Hein (TV Rastatt-Rheinau, W12-13), Jahn-Sechskampf; 3. Platz Patrick Hauns (TV Iffezheim, M50), Gerätturnen; 3. Matthias Völker (SV Ottenau, M45-49) und Bernhard Eisen (TV Baden-Oos, M60-64), beide Fachwettkampf Gerätturnen.

Turnfestsieger wurden bei Fachwettkampf Schwimmen Claudia Wendenburg (TV Bühl, W40-44) und Birgit Hahn (SV Ottenau, W45-49) im Fachwettkampf Gymnastik. 2. Platz Christiane Schermer (TV Gernsbach, W30-34) Trampolin.(sch)