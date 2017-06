Fatihspor fast am Ziel

Die Fußball-Saison 2016/17 im Bezirk neigt sich dem Ende zu, nur noch zwei Entscheidungen stehen aus, wenngleich eine schon fast entschieden scheint - und zwar der Aufstieg des TC Fatihspor Baden-Baden in die Bezirksliga. Im Kampf um den Aufstieg in die Kreisliga A steht der SV Bietigheim nach der 3:4-Niederlage in Sasbachwalden unter Druck.

Das Hinspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga war letztlich eine klare Angelegenheit. Zu abgezockt, zu erfahren präsentierte sich Fatihspor Baden-Baden beim 3:0-Erfolg gegen die junge Truppe vom FV Iffezheim, die vor der stattlichen Kulisse doch etwas nervös wirkte und Lehrgeld bezahlen musste. "Es war schön zu beobachten, mit welcher Ruhe ein Murat Sür, Ergün Bilici oder Müslüm Keskinoglu am Ball agierten", zollt FVI-Trainer Axel König dem Gegner Respekt. "Das kann ich von meiner Mannschaft noch nicht erwarten." Natürlich sei die Niederlage deutlich und Fatihspor der verdiente Sieger gewesen, so König. "Wir dürfen jetzt nicht lamentieren, sondern müssen zeigen, dass wir es besser können", meint der FVI-Coach. Ob es dann doch noch für den Aufstieg reicht? "Im Fußball ist immer alles möglich, aber primär ist es wichtig, einfach wieder unsere normale Leistung auf den Platz zu bringen", verschwendet König keinen Gedanken an irgendwelche Phantastereien.

Sollte Fatihspor eine normale Leistung abliefern, dürfte dem Team rund um Spielertrainer Ergün Bilici der Aufstieg nicht mehr zu nehmen sein. "Natürlich ist das 3:0 eine super Ausgangslage für uns, der erste Schritt ist gemacht, jetzt müssen wir noch einmal alle Kräfte mobilisieren", sagt Bilici. Rechnet man die Vorbereitungsspiele hinzu, stecken mittlerweile 52 Spiele in den Knochen der TC-Spieler - und der Ramadan läuft noch bis morgen in einer Woche. "Für dieses Handicap ist es sehr gut gelaufen in Iffezheim, doch der Tank ist allmählich leer", sehnt der Fatihspor-Coach den Abpfiff am Sonntag entgegen - dann wahrscheinlich als Aufsteiger in die Bezirksliga.

Ein fast schon erwartbares Torfestival lieferten sich der SV Sasbachwalden und der SV Bietigheim beim 4:3-Sieg des SVS am vergangenen Sonntag. "Natürlich freuen wir uns über den Sieg, aber das Ergebnis ist äußerst gefährlich", weiß SVS-Trainer Christian Schweiger, der ein spannendes Rückspiel erwartet. "Es wird wieder ein offener Schlagabtausch, beide Teams haben ihre Qualitäten in der Offensive, wenngleich man sich jetzt natürlich kennt", meint der SVS-Coach.

Etwas geknickt war dagegen sein Bietigheimer Kollege - vor allem mit dem 3:4 in sprichwörtlich letzter Sekunde. "Dass wir da noch den Treffer bekommen, war schon bitter. Trotzdem haben wir noch alle Möglichkeiten", blickt Max Turek optimistisch auf das Rückspiel. Respekt hat Turek vor dem starken Stürmerduo der Gäste: "Die sind pfeilschnell, technisch versiert und abschlussstark. Wenn wir die in den Griff bekommen, sehe ich gute Chancen für uns."