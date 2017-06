Fink kehrt zurück Er ist ein alter Bekannter im Wildpark - und dass er nun zurückkehrt, kann durchaus als Coup bezeichnet werden: Am Mittwoch gab Fußball-Drittligist Karlsruher SC die Verpflichtung von Stürmer Anton Fink bekannt. Wobei Fink nun wirklich nicht irgendein Stürmer ist, sondern mit insgesamt 113 Drittliga-Toren der dortige Rekordtorschütze. "Mit seiner Qualität, seiner Erfahrung und seiner Abschlussstärke wird er unser Offensivspiel bereichern", ist sich KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer denn auch sicher. "Über das Angebot des KSC habe ich mich sehr gefreut. Es ist eine schöne Herausforderung, noch einmal in den Wildpark zurückzukehren und dabei mitzuhelfen, die sofortige Rückkehr in die 2. Bundesliga zu schaffen", sagte derweil Fink. Der 29-Jährige war erstmals 2009 zum KSC gewechselt, hatte sich damals aber nicht durchsetzen können. Nach einer zwischenzeitlichen Leihe zum VfR Aalen hatte er sich 2012 dann dem Chemnitzer FC angeschlossen, für den er in 166 Drittliga-Partien 78 Treffer markieren konnte. Nun unterzeichnete Fink einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. (red)

