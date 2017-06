Coup mit Schatten

Es ist der zweite Coup - und das binnen dreier Tage: Gab der Karlsruher SC am Mittwoch die Verpflichtung von Drittliga-Rekordtorschütze Anton Fink bekannt, legten die Klubverantwortlichen gestern im administrativen und organisatorischen Bereich nach. Am frühen Nachmittag gab der KSC die Berufung von Helmut Sandrock als neuer KSC-Geschäftsführer bekannt. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Helmut Sandrock einen erfahrenen und ausgewiesenen Fachmann gewinnen konnten, der zudem über ein großes Netzwerk in der Branche verfügt. Helmut Sandrock wird als Geschäftsführer des KSC mit der gesamten Organisation, Leitung und Führung der Geschäftsstelle sowie der Personalplanung und der Personalentwicklung betraut. Er ist ebenso zuständig für die betriebswirtschaftliche Planung und Steuerung, einschließlich des Lizenzierungsverfahrens", erklärte das Präsidium um Ingo Wellenreuther in einer Pressemitteilung. Sandrock, der sein Amt bereits am Montag antritt, wird in dieser mit den Worten zitiert: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Als Teil der Führungsmannschaft möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, den KSC für die Zukunft optimal aufzustellen."

Dass der 60-Jährige eine ziemlich große Nummer im Fußball-Metier darstellt, steht außer Frage. So war er von März 2012 bis Februar 2016 nicht nur DFB-Generalsekretär, sondern bereits bei der Heim-WM 2006 Turnierdirektor. Just aus dieser Zeit stammt allerdings auch ein Schatten, der auf seiner beruflichen Vita liegt. In Zusammenhang mit der "Sommermärchen-Affäre" um Franz Beckenbauer ermittelte die FIFA-Ethikkommission später auch gegen Sandrock, dem Verstöße gegen zwei Artikel des Ethik-Codes (Allgemeine Verhaltensregeln/Anzeige- sowie Mitwirkungs- und Rechenschaftspflicht) vorgeworfen wurden. Bereits zuvor, am 26. Februar 2016, hatte Sandrock das Amt des DFB-Generalsekretärs "auf eigenen Wunsch" niedergelegt. (ket)