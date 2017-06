Neues Trio kommt

Das neue Team der Bühler Volleyballer nimmt zunehmend Formen an. Der Verein bestätigte jetzt die Verpflichtung von drei weiteren Neuzugängen, außerdem wurde der Vertrag von Außenangreifer Felix Orthmann verlängert.

Mit dem neuen Mittelblocker David Pettersson haben die Badener erstmals einen Schweden unter Vertrag genommen. Der 23 Jahre alte und 2,06 Meter lange, skandinavische Nationalspieler kommt vom belgischen Erstligisten Haasrode Leuven, zuvor war er beim schwedischen Erstligisten Falkenberg unter Vertrag. "Bühl ist eine sehr gute Möglichkeit, um mich voll auf Volleyball zu konzentrieren", hofft Pettersson, sich "in einer starken Liga mit guter Konkurrenz" weiter zu entwickeln.

Vom russischen Erstligisten Yekaterinaburg kommt Yuriy Kruzkhov. Der Diagonalangreifer ist 24 Jahre jung, genau zwei Meter groß und will auf seiner ersten Auslandsstation für Furore sorgen. Auch Kruzkhov hofft, in Bühl den nächsten Schritt in seiner Volleyball-Karriere zu machen. Um den Stammplatz auf der Zuspielposition will sich neben dem jungen Deutschen Jens Schmidgall der Ukrainer Olexandr Dmytriiev bewerben. Im Juli wird der ukrainische Nationalspieler 30 Jahre alt und dürfte mit seiner Erfahrung, gepaart mit 1,98 Meter Körpergröße, auch im Block für einige Punkte gut sein. Bereits in der vergangenen Woche gab der Bundesligist die Verpflichtungen von Corbin Balster und Yannik Goralik bekannt.

Kristen Cléro kein Bison mehr

Nicht mehr auf der Mannschaftsliste zu finden sind dagegen Noah Baxpöhler (nach Lüneburg), Juan Finoli, Akhrorjon Sobirov, Slawomir Jungiewicz, Bartosz Kaczmarek und Ilya Zhilin (alle Ziel unbekannt). Auch Kristen Cléro wird künftig seine Schwerpunkte anders setzen. (win)