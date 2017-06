Bartmann wird zum Held

Simon Bartmann ballte in bester Oliver-Kahn-Weise die Fäuste und pushte sich für die nervenaufreibenden Schlussminuten im Rückspiel der Aufstiegsspiele zur Kreisliga A noch mal. Sekunden zuvor hatte der Schlussmann vom SV Sasbachwalden in Weltklasse-Manier einen strammen Schuss aus kurzer Distanz von Bietigheims Angreifer Daniel Abeska aus dem oberen rechten Giebel gefischt - und den SVS vor dem späten Nackenschlag bewahrt. Wenige Minuten später, als Schiedsrichter Christian Schnurr schließlich die torlose Partie abpfiff und der Aufstieg des SVS besiegelt war, verschwand Bartmann in einer gelb-schwarzen Jubeltraube.

"Unglaublich, wie er den pariert hat", meinte sein Trainer Christian Schweiger zu der wohl spielentscheidenden Szene drei Minuten vor Spielende. "Ich war einfach zur Stelle, als mich das Team brauchte. Jetzt wird gefeiert", erklärte Bartmann freudetrunken.

In den 90 Minuten zuvor sahen die rund 650 Zuschauer bei hochsommerlichen Temperaturen einen wahren Abnutzungskampf zweier Mannschaften - mit etlichen Zweikämpfen und Abspielfehlern. Das spielerische Potenzial beider Mannschaften blieb jedoch größtenteils auf der Strecke. So war von einem Torfestival wie im Hinspiel, das 4:3 für Sasbachwalden endete, nichts mehr zu sehen. Die Gastgeber hatten zwar in der ersten halben Stunde mehr Ballbesitz, doch die Gästeabwehr stand sicher. Zudem machte sich das Fehlen von Torjäger Sven Baumann im Bietigheimer Offensivspiel bemerkbar. Folglich kamen die Germanen erst in der 25. Minute zur ersten und einzigen Chance vor der Pause - doch diese hatte es in sich: Über die linke Seite kombinierte sich der SVB nach vorne, Marian Dürrschnabel legte direkt ab und Spielertrainer Max Turek ließ aus 20 Meter ein Geschoss los, das gegen den rechten Pfosten klatschte. "Da haben nur wenige Zentimeter zur Führung und vielleicht zum Aufstieg gefehlt", sagte Turek. Der SVS dagegen operierte mit langen Bällen auf die schnellen Dominic Trapp und Thorben Wilhelm. Doch beide Offensivspieler verfehlten jeweils knapp das Tor.

Wer in der zweiten Halbzeit nun mit einem Bietigheimer Sturmlauf rechnete, wurde eines Besseren belehrt. Der SVS übernahm das Kommando und drückte auf die Vorentscheidung. Doch SVB-Keeper Benjamin Schlender parierte einen Kopfball von Adrian Bohnert glänzend (52.). Bietigheim dagegen wirkte mit zunehmender Spielzeit lethargisch und ohne Zug zum gegnerischen Tor. Folglich wurde ab der 70. Minute die Brechstange ausgepackt - lange, hohe Bälle Richtung Sasbachwaldener Tor. Und beinahe wäre die Taktik von Erfolg gekrönt gewesen: Nach einer Faustabwehr Bartmanns verfehlte Turek aus zwölf Metern äußerst knapp das leere Gehäuse (74.). In der 87. Minute kam es schließlich zum bereits erwähnten Duell Abeska gegen Bartmann - der Ausgang ist bekannt.

SV Bietigheim: Schlender - Rickert, Arns, Brunner, Kuner (80. Kölmel) - Frieböse, Turek, Müssig, Rittler (60. Eckert), Dürrschnabel - Abeska.

SV Sasbachwalden: Bartmann - Erhardt, Berger, Decker, Haller - J. Wilhelm (85. Schnäckel), Schreiber, T. Wilhelm (89. Rösch), Bohnert (65. Reinhardt), Schneider - Trapp.

Schiedsrichter: Schnurr (Hügelsheim) - Zuschauer: 650 - Tore: - Beste Spieler: Turek - Bartmann, Trapp.