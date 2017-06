Ein Auftakt nach Maß

In der gut besuchten Bühler Halle feierte der 17-jährige Jeff Gänger aus Straubenhardt mit 13 Scorepunkten einen gelungenen Einstand im Bühler Trikot und in der dritten Bundesliga. Daneben begeisterte der Norweger Odin Kalvo mit drei Wertungen über 13 Punkten. Den Tagesbestwert erzielte er an seinem Paradegerät Sprung mit einem Kasamatsu mit zusätzlicher Schraube, der den Kampfrichtern 13,75 Punkte wert war. Fünf Duelle konnte er für sich entscheiden und steuerte so 22 Scorepunkte zum Mannschaftsresultat bei.

Mit elf Gerätepunkten zeigten sich die Zwetschgenstädter insgesamt sehr ausgeglichen. Durch die Tiefe des Kaders gelang es gut, die eine oder andere Verletzung zu kompensieren. Mit diesem Geräteergebnis positioniert sich der TV Bühl nun auch weit oben in der noch jungen Tabelle der dritten Bundesliga.

Der Beginn am Boden hatte allerdings noch ein gemischtes Bild der Bühler Verfassung gezeigt, wo sich stabile Übungen noch mit einigen Fehlern mischten. Odin Kalvo musste hier gleich zwei Stürze hinnehmen und gab gleich vier Scorepunkte an die Konkurrenten aus Backnang ab. Nach dem geteilten Startgerät gab es auf beiden Seiten am Pauschenpferd noch einige Unsicherheiten, wobei die Hausherren doch ein wenig stabiler waren, was den ersten Gerätesieg brachte. Nach den ersten beiden Pferdduellen, die die TSG Backnang für sich entscheiden konnte, führten die Schwaben mit sechs Punkten und es kündigte sich der erwartet spannende Wettkampf an. Doch im weiteren Verlauf konnten sie nur noch in zwei weiteren Duellen punkten. Gleichwohl hatte der Durchgang an den Ringen, der massiv von der Verletzung Klemms beeinflusst war, mit 22:0 Scorepunkten mehr als nur eine Vorentscheidungen eingeleitet.

An den Ringen hatte aus Bühler Sicht besonders Neuzugang Jeff Gänger (11,85) und Jan Fäßler (11,8) überzeugt, der eine mit Schwungelementen und der andere mit hochkarätigen Kraftelementen. Am Sprung zeigte Alexander Fortmeier (12,75) neben dem Norweger die beste Leistung. An Barren und Reck präsentierte sich die TVB-Riege äußerst stabil. Bestes Beispiel dafür war Martin Lukomski, der mit seinen zwei sauberen Vorträgen (11,7 und 11,3) die Marschroute von Teammanager Jan Lugauer, stabile Übungen zu zeigen, perfekt umsetzte und in Summe sieben Scorepunkte erzielte.

Damit fährt die Bühler Mannschaft, die im Vorfeld etwas nervös gewirkt hatte, jetzt mit einem guten Gefühl zum USC München, wo man dank der ein wenig schmeichelhaften Punktzahl von knapp 280 Punkten gute Chancen auf den zweiten Sieg haben sollte.(ott)