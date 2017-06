Acht Tore, aber kein Sieger im Spitzenspiel

Während der MSC Taifun Mörsch am zehnten Spieltag der Motoball-Bundesliga Süd einen Kantersieg gegen Malsch feierte, endete das Spitzenspiel in Kuppenheim mit einem Unentschieden. Der MSC Philippsburg setzte sich gegen Budel durch.

Rund 300 Zuschauer sahen am Freitagabend eine einseitige Partie zwischen dem MSC Taifun Mörsch und dem MSC Malsch. Der Rekordmeister setzte sich klar und deutlich mit 18:3 gegen die chancenlosen Malscher durch. Trainer Enrico Tritsch hatte nach der Partie bereits die kommenden Aufgaben im Blick: "Zu klar waren die Vorzeichen des Aufeinandertreffens, das Ergebnis wurde es auch. Nach dem Pflichtsieg freue ich mich auf die kommenden, schwierigeren Spiele. Wir sind auf alle Herausforderungen vorbereitet." Die Tore für den MSC Taifun Mörsch erzielten Patrick Palach (11), Manuel Fitterer (5), Ali Topkaya und Lucca Fuchs. Für den MSC Malsch erzielten Stefan Theuermann (2) und Jonas Knoch die drei Tore.

Der MSC Philippsburg konnte am Samstagnachmittag seinen zweiten Saisonsieg feiern und wahrte damit seine Minimalchance auf das Erreichen der Playoff-Plätze. Sven Zoll brachte seine Farben nach zehn Minuten in Führung. Diese konnten die Gäste aus den Niederlanden durch Carlo van Geltrop in der 23. Minute ausgleichen. Sergej Karst erzielte vier Minuten später die erneute Führung für Philippsburg. Diese baute Nuri Arslan in der 47. Minute auf 3:1 aus. Van Geltrop brachte den MBV in der 50. Minute noch einmal heran und erzielte in der 61. Minute sogar den Ausgleich. Philippsburg reagierte postwendend, Jan Zoll (63., 72.) und Sven Zoll (65.) sicherten schließlich den 6:3-Sieg.

Ein intensives und spannendes Spitzenspiel sahen die rund 500 Zuschauer am Sonntagnachmittag in Kuppenheim. Am Ende gab es keinen Sieger, aber ein leistungsgerechtes 4:4-Unentschieden zwischen dem MSC Puma Kuppenheim und dem MSC Ubstadt-Weiher. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen durch Max Schmitt (8.) und Benjamin Walz (14.) schnell mit 2:0 in Führung. Die Gäste aus der Spargelstadt drehten die Partie dann im zweiten Viertel. Marco Weis (24.), Kevin Gerber (28.) und Luca Böser (37.) brachten den deutschen Meister zur Halbzeit mit 3:2 in Führung. In der Folgezeit sahen die Zuschauer ein schnelles und aggressives Spiel mit vielen Fouls und weiteren Toren. Zunächst glich Walz in der 50. Minute aus. Böser konnte die Gäste fünf Minuten später erneut in Führung bringen. Diese hielt bis vier Minuten vor Ende. Dann konnte Walz doch noch den verdienten Ausgleich markieren.(tm)