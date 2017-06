Sommermärchen war gestern, Wildpark ist heute

Von Christoph Ruf Karlsruhes Sportdirektor Oliver Kreuzer war voll des Lobes, als er nach dem offiziellen Teil der Pressekonferenz um ein Statement zum neuen Geschäftsführer Helmut Sandrock gebeten wurde. Der Mann, mit dem er vor gut zehn Jahren in Salzburg zusammengearbeitet hat, sei ein "absoluter Topmann", ließ er wissen. "Helmut ist hochkompetent, ein absoluter Fachmann, auch in der Organisation und Leitung der Geschäftsstelle." Und er sei einer - wie übrigens die meisten Spieler, die tags zuvor ihr erstes Training beim KSC vor 2500 Fans absolviert hatten -, der zu keinem anderen Drittligisten gewechselt wäre. "Die haben alle richtig Bock auf das, was wir hier vorhaben." Etwas weniger enthusiastisch hatte sich zuvor der ehemalige DFB-Generalsekretär selbst geäußert. Doch auch er betonte mehrfach, wie "glücklich" und "froh" er darüber sei, nun "Teil der KSC-Familie" zu sein. "Nach den guten Gesprächen mit Oliver Kreuzer und dem Präsidium habe ich schnell Feuer gefangen". Eher beiläufig erwähnte er, dass das von der FIFA im Zuge der "Sommermärchen-Affäre" gegen ihn angestrengte Verfahren "seit einigen Monaten abgeschlossen" sei. Es sei dabei "weder eine Geldstrafe noch eine Sperre" gegen ihn verhängt worden. "Sonst würde ich heute hier nicht sitzen", so der 60-Jährige gestern. Die ausgesprochene "Verwarnung" habe er "nach Rücksprache mit seinen Anwälten" akzeptiert. Warum der Weltfußball-Verband das Ende des nach Sandrocks Aussage bereits seit Monaten abgeschlossene Verfahren nicht publik gemacht hat, wisse er auch nicht: "Da müssen Sie die FIFA fragen." Der ehemalige Thyssenmanager war von 2000 bis 2002 Vorstandsvorsitzender beim MSV Duisburg und in dieser Funktion im Ligaausschuss des DFB, von wo aus er ins Organisationskomitee für die WM 2006 berufen wurde. Es folgte ein kurzes Intermezzo bei Red Bull Salzburg, bei dem die Fürsprache von Franz Beckenbauer nicht hinderlich gewesen sein soll, ehe er wenige Monate, nachdem Wolfgang Niersbach dort Generalsekretär geworden war, zum DFB zurückkehrte und als "Direktor für den Spielbetrieb, die Talentförderung, das Trainerwesen und die Juniorennationalmannschaften" fungierte. Für keinen Spieler Ablöse bezahlt Nach dem Rücktritt von Theo Zwanziger und dem Aufstieg von Niersbach zum DFB-Präsidenten wurde Sandrock 2012 dessen Nachfolger als Generalsekretär. Mit dem Publikwerden der Affäre um die vor dem "Sommermärchen" geleistete dubiose Zahlung von 6,7 Millionen Euro endete auch Sandrocks Karriere beim Verband. Seitdem, so Sandrock, habe er auch aus gesundheitlichen Gründen "eine Pause eingelegt." Nun hat er sie beendet. Dem frischgebackenen Drittligisten KSC ist mit der Verpflichtung des prominenten neuen Geschäftsführers ein überraschender Coup gelungen. Zumal man bislang offiziell nicht einmal wusste, dass auf dem Posten des kaufmännischen Geschäftsführers überhaupt Handlungsbedarf bestand. Seit 2012 hat die Stelle der ehemalige Commerzbank-Manager Rolf Ulrich inne. Dass das Präsidium zuletzt mit dessen Arbeit nicht zufrieden war, pfiffen allerdings die Spatzen von den Dächern, zumal Ulrichs Arbeitsplatz zuletzt in einen Container außerhalb der Geschäftsstelle ausquartiert wurde. Dass derzeit Gespräche über eine Vertragsauflösung mit Ulrich laufen, wollte KSC-Präsident Ingo Wellenreuther gestern nicht explizit bestätigen. Er sprach aber von "Nachholbedarf" im administrativen und kaufmännischen Bereich und wählte die Formulierung, man sei mit "Ulrich in Gesprächen, die sicher zu einem guten Ende kommen". Das gleiche Fazit will Wellenreuther auch am Ende einer Saison ziehen, nach der angesichts des für Drittligaverhältnisse hochkarätig besetzten Kaders nur der direkte Wiederaufstieg stehen kann. Dass man überhaupt die Lizenz dafür erlangt habe, sei nur der Hilfe der Hausbanken sowie vor allem von Vizepräsident Günter Pilarsky zu verdanken, so Wellenreuther. "Die Lizenz hing am seidenen Faden. Wir waren davon ausgegangen, dass ein Liquiditätsnachweis von 11 Millionen reichen würde. Dann kam ein Brieflein vom DFB, da stand dann 16 Millionen d'runter." Insofern sei der hochkarätige Kader auch eine "Quadratur des Kreises", allerdings eine, die laut Sportdirektor Kreuzer im Rahmen des Etats von fünf Millionen liege. "Egal, was in der Zeitung steht, wir haben für keinen einzigen Spieler eine Ablöse bezahlt", sagte Kreuzer gestern.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Karlsruhe

KSC beruft Helmut Sandrock Karlsruhe (red) - Der frühere DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock kehrt auf die Fußball-Bühne zurück. Knapp eineinhalb Jahre nach seinem Rücktritt beim Deutschen Fußball-Bund wurde der 60-Jährige (Foto: dpa) zum Geschäftsführer des Zweitliga-Absteigers Karlsruher SC berufen. » Weitersagen (red) - Der frühere DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock kehrt auf die Fußball-Bühne zurück. Knapp eineinhalb Jahre nach seinem Rücktritt beim Deutschen Fußball-Bund wurde der 60-Jährige (Foto: dpa) zum Geschäftsführer des Zweitliga-Absteigers Karlsruher SC berufen. » - Mehr