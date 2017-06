Hochspringerin Klebsch triumphiert

Hochspringerin Anne Klebsch hat in Leverkusen ihre noch junge Karriere mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft bei den Juniorinnen U23 gekrönt. Die 21-Jährige Ötigheimerin im Trikot des LAZ Ludwigsburg überquerte bei den nationalen Titelkämpfen 1,81 Meter und bestätigte damit ihre gute Form.

Ein Trio stand am Ende mit übersprungenen 1,81 Meter auf dem Podest in Leverkusen. Mit einer blütenreinen Weste ohne Fehlversuch bis einschließlich der Siegeshöhe sicherte sich Klebsch den Platz ganz oben. Die zweitplatzierte Justine Weiß (TB Oppau) hatte die 1,81 erst im dritten Versuch gesprungen, ebenso die drittplatzierte Leonie Reuter (LG Nord Berlin), die zuvor bei ihrer Anfangshöhe ebenfalls drei Versuche benötigt hatte. Die Berlinerin versuchte sich drei Mal vergeblich an 1,85 Meter. Klebsch und Weiß sprangen die 1,83 Meter, doch für beide war dies an diesem Tag zu hoch.

Klebsch hatte bis 1,81 Meter einen souveränen Eindruck gemacht. "Es war irgendwie plötzlich der Wurm drin. Klar bin ich mit meiner Leistung bis zu den 1,81 Meter zufrieden. Der Titel ist am Ende bei einer Meisterschaft auch wichtiger als die Höhe. Aber ich bin mit 1,85 Metern in Eppingen in die Saison eingestiegen und hatte somit schnell die U-23-EM-Norm. Es war dann schon mein Wunsch, noch etwas draufzulegen", haderte die Ötigheimerin, die nun bis Bydgoszcz (Polen; 13. bis 16. Juli) hart trainieren möchte, um dort ihre Ziele zu erreichen. Ihr nächster Wettkampf wird am 30. Juni in Bühl sein - fast ein Heimspiel also für die Ötigheimerin.

Den bestmöglichen Erfolg beim Speerwerfen der Junioren erreichte Sascha Graf vom Sportring Yburg Steinbach. Graf schleuderte sein 800 Gramm schweres Arbeitsgerät im zweiten Versuch auf 70,79 Meter und blieb damit nur knapp einen Meter unter seiner Saisonbestmarke. Nach dem Vorkampf bedeutete das Platz zwei. Doch im letzten Durchgang überholte der favorisierte Jonas Bonewit (München), bis dahin als Vierter außerhalb der Medaillenränge, mit 73,57 Meter alle Konkurrenten und holte sich den Titel. Für Sascha Graf gab es am Ende Bronze hinter dem Vizemeister Nils Fischer (Leverkusen; 72,03).

Schon am ersten Wettkampftag waren die Hammerwerfer zu Gange. Tim Stösser und Simon Krieg (beide LAG Obere Murg) qualifizierten sich als Vierter und Achter für das Finale der besten Acht. Im vierten Durchgang steigerte sich Tim Stösser auf seine Tagesbestweite von 51,90 Meter, musste aber noch zwei Athleten an sich vorbei ziehen lassen und belegte am Ende Platz sechs. Simon Krieg konnte seine 49,91 Meter aus Runde drei nicht mehr verbessern und blieb Achter.(rawo)