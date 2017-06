Die Pause als letzte Rettung

Jimmy Spithill lächelte bittersüß. "Es ist nicht das erste Mal, dass wir zurückschlagen müssen", sagte der Skipper von Titelverteidiger Oracle USA, nachdem er beim America's Cup die vierte Pleite im vierten Rennen gegen entfesselt segelnde Neuseeländer kassiert hatte. Der 37-Jährige kündigte nach dem krassen Fehlstart an, die rennfreie Zeit bis zum Samstag für einen kräftigen Druck auf den Reset-Knopf zu nutzen. "Die Pause ist eine massive Chance für uns. Alles wird auf den Tisch kommen, nichts unseren Augen entgehen. Das kann ich garantieren", sagte der angeschlagene "Pitbull" Spithill und legte nach: "Die fünf Tage sind der Schlüssel, und es wird die wichtigste Zeit unserer Kampagne." Nicht nur die Abstimmung der Hightech-Yacht gelte es weiter zu optimieren. Auch seine Crew will der Australier neu einschwören. Auf seiner Mission, den dritten Triumph in Serie ("Three-Peat") bei der wichtigsten Segelregatta der Welt vor Bermuda einzufahren, steht Spithill aber schon mit dem Rücken zur Wand. Durch den Bonuspunkt aus der Qualifikationsphase steht es zwar erst 0:3, da die "Kiwis" mit einem Minuspunkt in das Final-Duell starteten. Doch die Unterlegenheit in den bisherigen Duellen alarmierte den erfahrenen Athleten: "Es ist offensichtlich, dass sie schneller sind." Rio-Olympiasieger Peter Burling (49er) und seine neuseeländische Crew brachten ihren futuristischen Katamaran bei Leichtwind auf wesentlich höhere Geschwindigkeiten, zudem hatte der 26-Jährige den Konkurrenten auch an der Kommandozentrale taktisch im Griff. 30 Sekunden, 1:28 Minuten, 49 Sekunden und 1:12 Minuten - so deutlich war in den vier Duellen der Vorsprung der Neuseeländer. Doch trotz der wachsenden Träume im segelverrückten Neuseeland sieht Burling sein Team noch weit vom Griff nach der legendären Silberkanne entfernt. "Wir machen noch viele Fehler. Wenn wir uns nicht weiterentwickeln, wird Oracle USA uns einholen", sagte der hochtalentierte Steuermann: "Wir wissen, dass wir insgesamt acht Regatten gewinnen müssen." Es wäre der dritte Triumph nach 1995 und 2000. Vor allem der Blick auf die jüngere Historie macht die Kiwis demütig. Vor vier Jahren vor San Francisco hatten die USA in einer der größten Aufholjagden der Sportgeschichte einen 1:8-Rückstand gegen Neuseeland noch in einen 9:8-Erfolg umgewandelt. Bei stärkeren Winden könnte sich auch dieses Mal das Blatt noch zu Gunsten der Amerikaner wenden. Die Finals werden am Samstag mit den Rennen fünf und sechs fortgesetzt. Spätestens am Mittwoch, den 28. Juni, wird die Entscheidung mit den Rennen Nummer 13 und 14 fallen.(sid)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Willstätt

Sasbach verpasst Aufstieg Willstätt (red) - Fußball-Bezirksligist SV Sasbach hat das Wunder und den damit einhergehenden Aufstieg in die Landesliga verpasst. Im Rückspiel der Aufstiegsspiele unterlag der SVS, der bereits das Hinspiel mit 0:3 verloren hatte, am Samstagmittag dem VfR Willstätt mit 0:1 (Foto: av/toto). » Weitersagen (red) - Fußball-Bezirksligist SV Sasbach hat das Wunder und den damit einhergehenden Aufstieg in die Landesliga verpasst. Im Rückspiel der Aufstiegsspiele unterlag der SVS, der bereits das Hinspiel mit 0:3 verloren hatte, am Samstagmittag dem VfR Willstätt mit 0:1 (Foto: av/toto). » - Mehr Herrsching

TVB droht Umweg über Pre-Playoffs Herrsching (red) - Sie hatten im dritten Satz nochmals alles versucht, aber am Ende reichte es einfach nicht zur Wende. Nach einer 0:3-Niederlage in Herrsching müssen die Bundesliga-Volleyballer des TV Ingersoll Bühl wohl den Umweg über die Pre-Playoffs antreten (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Sie hatten im dritten Satz nochmals alles versucht, aber am Ende reichte es einfach nicht zur Wende. Nach einer 0:3-Niederlage in Herrsching müssen die Bundesliga-Volleyballer des TV Ingersoll Bühl wohl den Umweg über die Pre-Playoffs antreten (Foto: toto). » - Mehr