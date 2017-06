Organisatoren ziehen positives Fazit

Gernsbach



FCG: Aufstieg nach 25 Jahren Gernsbach (rap) - Mit einem 7:3-Sieg am letzten Spieltag sicherte sich der FC Gernsbach die Meisterschaft in der Kreisliga B und den Aufstieg in die A-Liga - nach 25 langen Jahren. Nun freuen sich die Verantwortlichen rund um Vorstand Thorsten Bach auf etliche Derbys (Foto: Krech). » Weitersagen (rap) - Mit einem 7:3-Sieg am letzten Spieltag sicherte sich der FC Gernsbach die Meisterschaft in der Kreisliga B und den Aufstieg in die A-Liga - nach 25 langen Jahren. Nun freuen sich die Verantwortlichen rund um Vorstand Thorsten Bach auf etliche Derbys (Foto: Krech). » - Mehr