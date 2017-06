Sieg im B-Finale Rund zwei Wochen nach ihren Erfolgen bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften reiste Giulia Goerigk vom TV Bühl mit Cheftrainer Rudi Schulz vergangene Woche erneut nach Berlin. Diesmal galt es, bei den deutschen Meisterschaften gegen die gesamte deutsche Schwimm-Elite zu bestehen, nicht nur gegen die Vertreterinnen des eigenen Jahrgangs. Besonders erfolgreich war die 14-jährige Bühler Ausnahmeschwimmerin über die Lagen-Strecken. Ein echter Husarenstreich gelang ihr im Rennen über die 400 Meter-Distanz: Es gelang ihr, sich in einer Zeit von 5:02,24 Min. für das B-Finale zu qualifizieren. Im Finallauf steigerte sie sich dann auf fantastische 4:56,65 Min, entschied diesen Lauf für sich und wurde in der Gesamtwertung mit dem neunten Platz belohnt. Auch über die 200 Meter Lagen zeigte sich Goerigk gut aufgelegt. So konnte sie in einem schnellen B-Finallauf in 2:21,65min als Vierte anschlagen und sich damit den zwölften Platz sichern. Über die 200 Meter Rückendistanz glänzte das Bühler Schwimmtalent mit einem hervorragenden 18. Platz. Im 200-Meter-Freistilrennen wiederum schwamm Goerigk auf Rang 30. Insgesamt waren Athletin und Trainer hochzufrieden, die weitere Vorbereitung gilt nun dem "European Youth Olympic Festival" (EYOF) in Ungarn. (red)

