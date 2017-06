25 Medaillen für Kreisathleten 25 Medaillen, davon elf in Gold, waren die erfolgreiche Ausbeute der Kreis-Leichtathleten bei den baden-württembergischen Seniorenmeisterschaften in Helmsheim. Als Dreifachsiegerin glänzte Anita Bayha-Zaiser bei den Seniorinnen der Klasse W65. Die Meisterschaften bei schwülwarmen Temperaturen waren geprägt von zahlreichen Ausfällen. Auch bei den Sportlern aus dem Kreis Rastatt waren einige Medaillenaspiranten nicht am Start. Für die herausragenden Leistungen sorgten Diskuswerfer Hans-Jürgen Mitzel (LAG Obere Murg) und Speerwerfer Joachim Speck (TG Ötigheim). Mitzel schleuderte bei den Senioren M60 die Scheibe auf starke 40,38 Meter und hatte einen Meter Vorsprung auf den Vizemeister. Speck gewann in der Klasse M45 mit sehr guten 43,94 Meter und hatte dabei alle sechs Versuche jenseits der 40-Meter-Marke. Zudem holte er Bronze im Dreisprung mit 9,96 Metern. Eine weitere Goldmedaille in den Langwürfen steuerte Gerold Baumstark (TG Ötigheim) zum guten Abschneiden der Mittelbadener bei. Der Hammerwerfer der Klasse M60 gewann seinen Wettbewerb mit beachtlichen 39,72 Metern. Bei den ältesten Senioren der Klasse M80 zeigte Jürgen Radke (LAG Obere Murg) ein weiteres Mal seine Schnelligkeit auch im hohen Alter. In 17,09 Sekunden setzte er sich im Endlauf mit fünf Hundertstelsekunden vor dem Zweitplatzierten durch. Für das einzige Gold auf den Mittelstrecken sorgte Stefan Gerber (TV Bühlertal). In 4:20,96 Minuten siegte er über 1500 Meter der Männer M35. Dünn gesät waren die Teilnehmerfelder bei den Seniorinnen. Um so mehr trumpften Anita Bayha-Zaiser und Christina Lipps (beide TV Haueneberstein) in der Klasse W65 auf. Bayha-Zaiser glänzte als Dreifachsiegerin: Über 100 Meter in 15,16 Sekunden, über 200 Meter in 33,65 Sekunden und im Weitsprung mit 3,43 Meter holte sie jeweils den Titel. Lipps bekam Gold für ihre 6,30 Meter im Kugelstoßen, Silber für 3,22 Meter im Weitsprung und 21,38 Meter im Hammerwurf sowie Bronze für 17,76 Sekunden über 100 Meter. Jeweils im Alleingang zu Gold kamen Claudia Kühn und Auli Weber (beide LAG Obere Murg) im Dreisprung. Kühn siegte in W40 mit 10,10 Meter, Weber in W30 mit 9,93 Meter. Beim Weitsprung belegten Kühn mit 4,56 Meter und Weber mit 4,42 Meter jeweils Platz zwei. Zweifache Vizemeisterin wurde Helga Rett (Haueneberstein) in der W60. Über 100 Meter sprintete sie 15,81 Sekunden, bei allerdings zu starkem Rückenwind, über 800 Meter wurde sie in 3:01,46 Minuten gestoppt. Ehemann Kristian Rett (LAG Obere Murg) holte sich Silber im Hochsprung M60 mit 1,50 Meter. Ebenfalls Vizemeister wurde Joachim Weber (Rastatter TV) über 400 Meter M55 in 64,19 Sekunden. Bronze gab es für Klaus Lipps (TV Haueneberstein) im Hammerwurf M75 mit 23,43 Meter und für Andreas Köppel (TG Ötigheim) über 800 Meter M55 in 2:24,30 Minuten. Ebenfalls auf Platz drei landeten Hans Zelenka (LAG Obere Murg) mit 1,34 Meter im Hochsprung M65 und sein Vereinskamerad Dieter Bartzsch über 100 Meter M75 in 15,25 Sekunden. Bei den Staffeln über 4x100 Meter liefen die W-60-Frauen aus Haueneberstein Christina Lipps, Helga Rett, Ulrike Meixner-Nitze und Anita Bayha-Zaiser in der Startgemeinschaft StG Baden-Baden/Gazelle in 66,00 Sekunden auf den ersten Platz. Die M60-Männer der LAG Obere Murg mit Hans Zelenka, Kristian Rett, Adi Marxer und Eugen Thelen kamen in 60,91 Sekunden auf Rang zwei. (rawo)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Neun Medaillen für Kreis-Athleten Baden-Baden (rawo) - Erfolgreich auf Medaillenjagd gingen die Kreis-Leichtathleten bei den baden-württembergischen Meisterschaften der U 23 und U 18 in Heilbronn. Insgesamt neunmal bekamen die mittelbadischen Nachwuchssportler Edelmetall umgehängt (Foto: rawo). » Weitersagen (rawo) - Erfolgreich auf Medaillenjagd gingen die Kreis-Leichtathleten bei den baden-württembergischen Meisterschaften der U 23 und U 18 in Heilbronn. Insgesamt neunmal bekamen die mittelbadischen Nachwuchssportler Edelmetall umgehängt (Foto: rawo). » - Mehr