Fruchtmann springt in deutsche Spitze Eine Reihe von Bestleistungen und vier erfüllte Normen für den Landeskader Baden-Württemberg gab es beim Sprungtestwettkampf an der Südbadischen Sportschule in Steinbach. Zu Beginn der heißen Wettkampfphase mit zahlreichen Landes- und deutschen Meisterschaften in den nächsten Wochen deuteten einige Athleten ihre Ansprüche auf Titel und Platzierungen an. Nach mehrwöchiger Verletzungspause brachte sich Rachel Fruchtmann (SR Yburg Steinbach) mit 11,14 Metern im Dreisprung nachdrücklich in Erinnerung. Mit dieser Weite sicherte sich die U-16-Athletin nicht nur die weitere Zugehörigkeit zum baden-württembergischen Sprungkader, sondern sprang auch unter die aktuellen Top zehn in Deutschland. Dorthin, wo ihre Vereinskollegin Gloria Antonaci seit ihrem Sieg beim Weisenbacher Springen mit Musik bereits zu finden ist. Auch bei den U-18-Mädchen gab es mit Helen Fischer eine "Normerfüllerin". Die Steinbacher Sprinterin findet immer mehr Gefallen am Dreisprung und erzielte mit 11,21 Meter eine neue Bestleistung. Zweite wurde Annika Bode mit guten 10,63 Metern. Dreisprung Sieger bei den U16 Jungs wurde Lars Lawo (Steinbach) mit 11,25 Metern vor Jonathan Jasiulek (SCL Heel). Auch im Weitsprung fielen eine Reihe von Bestleistungen. Niklas Huber als Sieger des M15 Wettbewerbs übersprang mit 6,11 Metern erstmals die Sechs-Meter-Marke, und Finn Heitzmann (LG Ortenau Nord) übertraf mit 5,88 Metern die BW Kader-Norm um drei Zentimeter. In deren Windschatten verbesserte sich Tim Kilka auf 5,15 Meter und Fabian Haedecke auf 5,14 Meter (beide Steinbach).(red)

