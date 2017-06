Vanessa Kobialka ragt heraus

Auch in diesem Jahr war die Jüngste die Erfolgreichste. Als Siegerin des vergangenen Jahres stand Vanessa Kobialka im Schleuderballwerfen der Mädchen 14/15 Jahre auf dem ersten Platz der Meldeliste. Als persönliche Bestleistung hatte sie eine Weite von 45,99 Meter stehen. Gleich im ersten Versuch zeigte Kobialka, dass sie auch in dieser Disziplin dazugelernt hatte: Vom Maßband wurden 47,96 Meter abgelesen, was zunächst mit deutlichem Abstand der erste Rang bedeutete. Im fünften Durchgang kam eine Konkurrentin mit 47,21 Metern nahe an die Führungsweite heran. Aber die TVI-Athletin konterte sofort mit 48,30 Metern und setzte im letzten Versuch mit 48,92 Meter noch einen drauf. Und so hatte Kobialka am Ende erneut die deutsche Meisterschaft im Schleuderballwerfen ihrer Altersklasse gewonnen, und dass im dritten Jahr in Folge - eine wirklich starke Leistung.

Tamara Kobialka, im ersten Jahr in der Altersklasse W18/19 Jahre startend, hatte sich in drei Disziplinen für die Meisterschaften qualifiziert. Im Leichtathletischen Fünfkampf (100 Meter, Weitsprung, Kugelstoßen, Schleuderballwerfen, 1000 Meter) lief der 100-Meter-Lauf suboptimal, aber starke Leistungen im Weitsprung und Kugelstoßen, eine neue persönliche Bestleistung mit 41,24 Metern im Schleuderballwerfen und eine respektable 1000-Meter-Zeit ergaben am Ende stolze 52,462 Punkte, was ihr wie im Vorjahr die Vizemeisterschaft einbrachte. Am Folgetag stand zunächst der Einzelwettbewerb mit dem Schleuderball für Kobialka an. Mit 40,45 Metern im ersten Versuch lag sie zunächst wieder auf Medaillenkurs. Eine Steigerung gelang jedoch in den weiteren Durchgängen nicht mehr. Am Ende blieb der vierte Rang - zehn Zentimeter fehlten zu Bronze. Dagegen hatte Tamara Kobialka beim Steinstoßen das Glück der Tüchtigen. Vor dem letzten Durchgang standen für die TVI-Werferin 9,65 Meter zu Buche. Unter Mobilisierung sämtlicher Kräfte stieß sie den Stein im letzten Versuch auf die neue persönliche Bestleistung von 9,90 Meter und den Bronzerang.

In der Männerklasse war man im Schleuderballwerfen und Steinstoßen auf die Ergebnisse von Marcel Bosler gespannt. In den Vorjahren immer in den Medaillenrängen, wurden jedoch in den vergangenen Monaten berufsbedingt nur wenige Trainingseinheiten absolviert. Anscheinend hatte Bosler kaum etwas verlernt. Der 15-Kilogramm-Stein landete im besten Versuch bei 10,25 Meter, was wie im Vorjahr Silber und die Vizemeisterschaft bedeutete. In einem hochkarätigen Schleuderball-Wettbewerb flog das Wurfgerät auf starke 67,99 Meter. Am Ende fehlten 26 Zentimeter auf den Bronzerang. Mit dabei im Steinstoßen der Männer war auch Andreas Zoller. Im Feld der 14 Teilnehmer lieferte er ebenfalls eine starke Leistung ab, stieß das 15-Kilogramm-Teil auf 9,25 Meter und belegte damit den sechsten Platz.

Tobias Frank hatte sich für den Leichtathletischen Fünfkampf der Männer qualifiziert. Dem Mehrkämpfer gelang es, in sämtlichen fünf Disziplinen (100 Meter, Weitsprung, Schleuderball, Kugelstoßen, 2000 Meter) seine Leistungsmöglichkeiten abzurufen und konnte sich im Verhältnis zum Vorjahr im Endergebnis um rund 1,5 Punkte auf 51,341 Zähler und in der Rangliste um zwei Positionen auf den neunten Platz steigern.(red)