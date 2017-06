930 Jugendliche aus 29 Vereinen Iffezheim steht am Wochenende ganz im Zeichen des Turnens. Rund 930 Jugendliche aus 29 Vereinen im Alter zwischen sechs und 18 Jahren gastieren zum diesjährigen Gaukinderturnfest in der Renngemeinde. Beginn ist am Samstag um 11 Uhr. Veranstaltungsorte sind der Turnschopf bei der Grundschule, die Sporthalle bei der Maria-Gress-Schule sowie der Sportplatz. Im Schulhof sollen die Siegerehrungen stattfinden. Den Auftakt machen die Turnerinnen und Turner der Gauklasse. In den Disziplinen Sprung, Barren, Balken, Reck und Boden heißt es dabei mit Ausdruckskraft, Spannung und Beweglichkeit die Kampfrichter zu überzeugen. Ab 14.30 Uhr startet der Kinderturnwettkampf. Dabei stehen für die Freizeitgruppen eine Bodenübung, das Zielwerfen und laut Veranstalter eine "geheime Zusatzaufgabe" auf dem Programm. Die Siegerehrung ist für 17.30 Uhr geplant. Ab 9 Uhr beginnen am Sonntag die Ausscheidungen in den Bezirks- und Leistungsklassen. Daneben findet auch der Gymnastik-Wettkampf statt. Mit Reifen, Band, Ball und Seil werden dabei den Zuschauern ausdrucksvolle Kleingeräteübungen geboten. Auf dem benachbarten Sportplatz laufen ab 12 Uhr die Leichtathletikwettkämpfe. Hier stehen die Laufdisziplinen, Weitsprung, Kugelstoßen und Ballwurf im Mittelpunkt. Als Rahmenprogramm bietet die Turngaujugend die "Fun Factory" an, wo man sich nach Herzenslust austoben kann. Die Siegerehrung ist am Sonntag ab 15 Uhr geplant.(sch)

