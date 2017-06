Fleißige Chinesen lernen in Regionalliga

Bühl

52 Treffer in 26 Spielen für den B-Ligisten und Meister SV Neusatz - so lautet die Bilanz von Torjäger Marcel Halfmann. Damit sicherte sich der 28-Jährige überlegen die Spitzenposition im Goldenen Schuss. In der ewigen Bestenliste belegt er mit den 52 Toren den dritten Rang (Foto: toto).

Köln

Tomokazu Harimoto verzückt momentan die gesamte Tischtennis-Weltspitze: Der 13-jährige Japaner ist nach seinem Sieg bei der WM in Köln gegen Landsmann Jun Mizutani in aller Munde. "Ein Jahrhunderttalent", nennt ihn etwa Dimitrij Ovtcharov (Foto: dpa).