Lernwillige Studiengruppe

Das will Löw vermeiden, obwohl er seit Donnerstagabend beste Erinnerungen mit der Hauptstadt der Republik Tatarstan verbindet. "Das war klasse", lobte er den beherzten Auftritt seines Perspektivteams beim 1:1 gegen Turnierfavorit Chile im zweiten Gruppenspiel beim Confed Cup in Russland. Bei der Analyse geriet Löw derart ins Schwärmen, dass er seinen geliebten Espresso nach nur einem Schlückchen schlicht vergaß. Löw sprach voll Bewunderung darüber, wie seine Mannschaft in einem Duell mit "allerhöchsten taktischen Ansprüchen" über 90 Minuten "unglaubliche Disziplin" gezeigt und wie "intelligent" seine neu formierte Abwehr verteidigt habe. Der Ausgleichstreffer von Musterschüler Lars Stindl (41.) sei überdies "wunderbar herausgespielt" gewesen, "das war ein Paradebeispiel für einen Konter aus bedrängter Position heraus", betonte er.

Über den wackligen Beginn mit dem 0:1 durch Chiles Stürmerstar Alexis Sanchez (6.), den Fehler von Abwehrchef Shkodran Mustafi oder Eduardo Vargas' Lattenknaller (20.) sah der Bundestrainer hinweg. "Da kann eine Mannschaft auch dran zerbrechen", sagte Leon Goretzka, "aber wir haben bewiesen, dass wir eine gewisse Charakterstärke entwickelt haben." Torhüter Marc-Andre ter Stegen ergänzte: "Wir haben mit einer jungen Truppe eine reife Vorstellung gezeigt." Reif ist Lars Stindl längst: Gegen Chile war der 28-Jährige der älteste deutsche Spieler auf dem Platz - und "unglaublich wichtig für uns", wie Löw den Spätberufenen nicht nur wegen dessen zweitem Turniertreffer lobte. "Er hat in der Zeit bei uns absolut überzeugt", lobte Löw.

Stindl meinte bescheiden, er sei "glücklich, dass ich der Truppe helfen kann". Einen Blick auf die Torjägertrophäe bei der Mini-WM habe er aber noch nicht riskiert, obwohl er die Schützenliste anführt. Stattdessen blickte er auf Afrikameister Kamerun und das Gruppenfinale morgen (17 Uhr MESZ/ZDF) in Sotschi. "Es ist keine einfache Ausgangssituation. Wir wissen, dass viel auf dem Spiel steht", sagte er. Denn sollte auch Chile gegen Australien gewinnen, bräuchte die DFB-Elf einen höheren Erfolg, wenn es die Reise nach Kasan und das dann wahrscheinliche Treffen mit Europameister Portugal um Weltfußballer Cristiano Ronaldo vermeiden will.

Löw bereitete seine Studiengruppe, aus der sich inzwischen ein Leistungskern von 14, 15 Spielern herauskristallisiert hat, noch in Kasan auf die nächste Kraftprobe vor. In seinem 149. Spiel als Chef nahm er erstmals keinen Wechsel vor - um das Team bewusst an seine Grenzen zu führen. Er habe von Kapitän Julian Draxler und Co. "eine gewisse Widerstandsfähigkeit und Härte gegen sich selbst" sehen wollen, sagte er.

"Wir haben gemerkt, worauf es in der Weltspitze ankommt", sagte Draxler. Liverpool-Legionär Emre Can, der neben Stindl beste deutsche Feldspieler, sah im bestandenen Charaktertest "ein gutes Zeichen" - auch für Kamerun: "Die Mannschaft will was reißen, darum sind wir hier."

Sogar Chiles Chef-"Krieger" Arturo Vidal, der Löws Jugendstil vor Turnierbeginn als respektlos kritisiert hatte, war beeindruckt. "Sie sind eine sehr junge, sehr hungrige Mannschaft", sagte der Bayern-Profi, "es war eine sehr intensive Partie, sie haben uns gefordert und auf Augenhöhe bekämpft."(sid)