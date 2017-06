Besondere Atmosphäre

Die Riege um Teammanger Jan Lugauer hatte sich trotz einiger Verletzungsprobleme recht stabil vor heimischem Publikum präsentiert, so dass man gegen die Mannschaft aus der bayrischen Landeshauptstadt aus eigener Kraft gewinnen kann. Auch das inzwischen dritte Duell zwischen Bühl und München hat nichts von seiner besonderen Atmosphäre verloren. Grund dafür ist, dass in München mit Thomas Ottnad ein ursprünglich Bühler Turner die Fäden zieht. "Ich habe mit Thomas fast zwanzig Jahre zusammen trainiert und geturnt, es ist schon noch eine besondere Situation", beschreibt Lugauer seine Gemütslage. "Früher haben wir immer zusammen über der Taktik gebrütet, wir kennen die gegenseitige Denkweise natürlich bestens", freut sich Ottnad auf das Taktikduell unter Freunden.

Beim TV Bühl muss man auf die Dienste des gut aufgelegten Norwegers Odin Kalvo verzichten, der bei seinen nationalen Meisterschaften das Ticket für die WM in Kanada buchen möchte. Daher wird man nicht ganz an die Punktzahl der Vorwoche anknüpfen können, beziehungsweise muss noch mehr die Turner aus der zweiten Reihe in die Pflicht nehmen. Die neuen Wertungsvorschriften haben in vielen Wettkämpfen der Deutschen Turnliga neue Übungen hervorgebracht, wobei die Fehlerquote noch recht hoch war. Die TVB-Truppe hatte nur behutsame Veränderungen vorgenommen und war damit beim Auftakt erfolgreich. Im Spätjahr wollen die Zwetschgenstädter auch mit veränderten Übungen an die Geräte gehen, doch vorerst bleibt Stabilität erste Priorität.

Ein gutes Beispiel hierfür war Felix Pfaffenhausen, der beim Auftakt drei ganz sichere Übungen gezeigt hatte und damit sieben Scorepunkte erzielen konnte. (ott)