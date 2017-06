Göder und Stösser kämpfen um Gold

(red) - Nico Maier (U 18) vom SR Yburg Steinbach hat sich beim Kugelstoß-Meeting in Weisenbach in starker Form präsentiert. Er steigerte seine Bestweite auf 19,58 Meter. Auch bei der Männer-Konkurrenz konnte Bodo Göder die Kugel über 19 Meter stoßen (Foto: rawo). » - Mehr

Weisenbach